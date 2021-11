Par Ilyes Zouari

Par Ilyes Zouari

Président du CERMF (Centre d'étude et de réflexion sur le Monde francophone)

Cer­tains pays afri­cains connaissent un niveau d’en­det­te­ment par­ti­cu­liè­re­ment éle­vé, et qui devrait même dépas­ser en fin d’an­née 2021 la barre sym­bo­lique des 100 % du PIB pour sept d’entre eux. Avec une sta­bi­li­sa­tion de sa dette glo­bale au cours de cette même année, l’A­frique fran­co­phone demeure la par­tie la moins endet­tée du conti­nent, notam­ment du fait du dyna­misme éco­no­mique de la majo­ri­té de ses pays.

Selon les der­nières sta­tis­tiques et pré­vi­sions du FMI, publiées au cours de ce mois d’oc­tobre, les dix pays afri­cains qui devraient affi­cher le taux d’en­det­te­ment le plus éle­vé fin 2021 sont les sui­vants : le Sou­dan, avec une dette publique équi­va­lant à 209,9 % du PIB, l’É­ry­thrée (175,1 %), le Cap-Vert (160,7 %), le Mozam­bique (133,6 %), l’An­go­la (103,7 %), la Zam­bie (101,0 %), Mau­rice (101,0 %), l’É­gypte (91,4 %), la Tuni­sie (90,2 %) et la Répu­blique du Congo (ou Congo-Braz­za­ville, 85,4 %).

Les « constantes » et les nou­veau­tés du classement

Le clas­se­ment des pays les plus endet­tés du conti­nent demeure donc domi­né par le Sou­dan, pays d’A­frique de l’Est connais­sant une grave crise éco­no­mique et en période de tran­si­tion poli­tique depuis le coup d’É­tat d’a­vril 2019. Une situa­tion regret­table pour un pays qui jouit d’un poten­tiel éco­no­mique impor­tant, en étant abon­dam­ment irri­gué par le Nil (le plus long des fleuves afri­cains) et ses affluents, ou encore en étant le troi­sième pro­duc­teur d’or du conti­nent (après le Gha­na et l’A­frique du Sud) ain­si qu’un pro­duc­teur, modeste mais non négli­geable, de pétrole. Il est d’ailleurs à noter que le Sou­dan fait désor­mais par­tie des pays afri­cains les plus pauvres, avec un PIB par habi­tant de seule­ment 595 dol­lars début 2021, selon la Banque mondiale.

Tout en demeu­rant à un niveau extrême, le taux d’en­det­te­ment du Sou­dan a tou­te­fois connu une baisse signi­fi­ca­tive au cours de l’an­née 2021, puis­qu’il devrait s’é­ta­blir en fin d’an­née à 209,9 % du PIB, après avoir atteint un niveau de 272,9 % fin 2020. Cette réduc­tion spec­ta­cu­laire, mais encore lar­ge­ment insuf­fi­sante, est due à l’an­nu­la­tion d’une par­tie de la dette sou­da­naise en juillet der­nier, lorsque les pays du Club de Paris avaient déci­dé d’ef­fa­cer 14,1 des 23,5 mil­liards de dol­lars leur étant dus (sur un total de 56 mil­liards de dette sou­da­naise, toutes ori­gines confon­dues). La France, un des prin­ci­paux créan­ciers du pays, avait alors confir­mé sa déci­sion, annon­cée lors d’un som­met inter­na­tio­nal de sou­tien au Sou­dan orga­ni­sé à Paris au mois de mai, d’an­nu­ler l’in­té­gra­li­té de la dette contrac­tée auprès d’elle, et s’é­le­vant à cinq mil­liards de dol­lars (soit un peu plus du tiers du volume glo­bal de l’annulation).

La gra­vi­té de la situa­tion éco­no­mique du Sou­dan s’est notam­ment tra­duite par la forte dépré­cia­tion de la mon­naie natio­nale, la livre sou­da­naise, qui a été déva­luée de 85 % en février 2021. Par ailleurs, cette situa­tion n’est pas non plus sans consé­quences sur la poli­tique étran­gère du pays, et est pro­ba­ble­ment en par­tie à l’o­ri­gine de deux déci­sions majeures ayant été prises au cours de l’an­née 2020, à savoir la conclu­sion d’un accord avec la Rus­sie pour l’ins­tal­la­tion d’une base mili­taire, et l’é­ta­blis­se­ment de rela­tions diplo­ma­tiques avec Israël en vue d’un rap­pro­che­ment avec les États-Unis (et de la levée des sanc­tions amé­ri­caines qui ont lon­gue­ment frap­pé l’é­co­no­mie du pays, accu­sé de sou­te­nir le ter­ro­risme). Si l’ap­pli­ca­tion de l’ac­cord avec la Rus­sie n’a­vait pas été ensuite de fac­to sus­pen­due, depuis la nor­ma­li­sa­tion des rela­tions avec les États-Unis, elle aurait fait du Sou­dan le pre­mier pays afri­cain à abri­ter une base mili­taire russe offi­cielle (qui se serait ajou­tée à une pré­sence mili­taire non offi­cielle, à tra­vers l’ar­mée de mer­ce­naires de la com­pa­gnie Wag­ner). Quant à la seconde déci­sion, loca­le­ment impo­pu­laire, elle a fait du pays le pre­mier pays ara­bo-afri­cain non fron­ta­lier à nouer des rela­tions diplo­ma­tiques avec l’É­tat hébreu.

Pour sa part, l’An­go­la conti­nue à faire par­tie des cinq pays les plus endet­tés du conti­nent. Une situa­tion assez sur­pre­nante pour un pays qui dis­pose de gigan­tesques richesses natu­relles, et en par­ti­cu­lier en pétrole et en dia­mants pour les­quels il est le deuxième pro­duc­teur conti­nen­tal (après le Nige­ria et le Bots­wa­na, res­pec­ti­ve­ment). Tou­te­fois, et mal­gré ses atouts, l’An­go­la connaît aus­si un déclin éco­no­mique depuis quelques années, faute d’une ges­tion sérieuse des reve­nus colos­saux amas­sés au cours des deux der­nières décen­nies, et qui se mani­feste notam­ment par l’ab­sence de diver­si­fi­ca­tion de l’é­co­no­mie du pays, qui repose lour­de­ment sur les acti­vi­tés extrac­tives (les hydro­car­bures et les indus­tries minières étant à l’o­ri­gine de non moins de 98 % des expor­ta­tions nationales).

Du fait de cette mau­vaise gou­ver­nance, qui a empê­ché le pays de faire face à la baisse du cours des hydro­car­bures obser­vée ces der­nières années et à l’é­pui­se­ment pro­gres­sif de cer­tains gise­ments, l’An­go­la a enre­gis­tré une crois­sance annuelle néga­tive de ‑1,6 % en moyenne, selon la Banque mon­diale, sur la période de six années allant de 2015 à 2020, soit un taux lar­ge­ment infé­rieur à celui de sa crois­sance démo­gra­phique (3,2 % en moyenne sur la même période). Par consé­quent, le pays vient par exemple de se faire dépas­ser en richesse par habi­tant par la Côte d’I­voire, dont la pro­duc­tion pétro­lière est envi­ron 30 fois infé­rieure, mais qui peut s’ap­puyer sur une éco­no­mie bien plus diver­si­fiée, et qui lui avait d’ailleurs per­mis de devan­cer récem­ment le Nige­ria, l’autre grand pays pétro­lier du conti­nent (avec une pro­duc­tion envi­ron 50 fois supé­rieure). Par ailleurs, il est à noter que l’é­vo­lu­tion éco­no­mique de l’An­go­la s’est éga­le­ment tra­duite par une baisse de 84 % de la valeur de la mon­naie natio­nale par rap­port au dol­lar depuis 2014, dont l’am­pleur rap­pelle la forte déva­lua­tion récem­ment subie par la mon­naie sou­da­naise… Et avec à la clé, là aus­si, une forte infla­tion et une forte dol­la­ri­sa­tion de l’é­co­no­mie (uti­li­sa­tion du dol­lar pour une par­tie impor­tante des tran­sac­tions, par refus de la mon­naie locale consi­dé­rée comme risquée).

À l’ins­tar de l’An­go­la, la Zam­bie demeure elle aus­si bien ins­tal­lée dans la liste des pays afri­cains les plus endet­tés, en dépit, là encore, des grandes res­sources du pays, qui est notam­ment le deuxième pro­duc­teur afri­cain et le hui­tième mon­dial de cuivre. Tou­te­fois, et faute de bonne gou­ver­nance, la Zam­bie conti­nue à ne pas réel­le­ment tirer pro­fit de son poten­tiel, et avait même atti­ré les pro­jec­teurs de la presse inter­na­tio­nale au second semestre de l’an­née 2020 en deve­nant le pre­mier pays afri­cain à faire défaut sur le rem­bour­se­ment de sa dette (majo­ri­tai­re­ment contrac­tée auprès de la Chine, comme pour l’An­go­la). Outre le Sou­dan, l’An­go­la et la Zam­bie, l’É­ry­thrée, le Cap-Vert, le Mozam­bique et l’É­gypte conti­nuent éga­le­ment à faire par­tie des pays dont la pré­sence est bien enra­ci­née au sein du groupe des dix pays les plus endet­tés du continent.

Côté nou­veau­tés, la Tuni­sie devrait faire une entrée remar­quée et his­to­rique dans ce groupe des dix, avec un niveau d’en­det­te­ment pas­sant de 89,7 % à 90,2 % du PIB. Une situa­tion qui résulte de l’ins­ta­bi­li­té poli­tique et de la grave crise éco­no­mique qui ont tou­ché le pays au cours de la der­nière décen­nie, depuis la révo­lu­tion tuni­sienne de jan­vier 2011. Autre­fois consi­dé­ré comme un modèle de déve­lop­pe­ment éco­no­mique et social pour l’en­semble de l’A­frique et du monde arabe, en dépit de cer­taines lacunes, par­fois exa­gé­rées, la Tuni­sie a en effet connu une décen­nie per­due en enre­gis­trant une crois­sance éco­no­mique annuelle de seule­ment 0,7 % en moyenne sur la période de dix années 2011 – 2020. Par ailleurs, ce pays d’A­frique du Nord, qui jouis­sait aupa­ra­vant d’une excel­lente répu­ta­tion auprès des mar­chés finan­ciers inter­na­tio­naux, sans égal sur le conti­nent en dehors de l’A­frique du Sud de l’é­poque, n’est aujourd’­hui plus en mesure de lan­cer le moindre emprunt obli­ga­taire à des condi­tions opti­males (taux d’in­té­rêt bas et proche de ceux dont béné­fi­cient cer­tains pays déve­lop­pés). Ce qui pousse le pays à recou­rir au FMI et à la Banque mon­diale, et/ou à sol­li­ci­ter la garan­tie finan­cière d’une grande puis­sance étrangère.

L’autre évo­lu­tion notable dans ce der­nier clas­se­ment du FMI réside dans l’a­mé­lio­ra­tion signi­fi­ca­tive de la posi­tion du Congo-Braz­za­ville, qui devrait pas­ser de la sep­tième place fin 2020 à la dixième place fin 2021, et qui devrait même quit­ter de nou­veau la liste des dix pays les plus endet­tés du conti­nent d’i­ci à la fin de l’an­née 2022. Si les efforts du pays en matière d’as­sai­nis­se­ment des finances publiques sont à saluer, il convient désor­mais que les auto­ri­tés s’at­tellent à réa­li­ser de pro­fondes réformes éco­no­miques, à tra­vers la diver­si­fi­ca­tion des sources de reve­nus et l’ins­tau­ra­tion d’un cadre plus pro­pice aux inves­tis­se­ments. Le Congo-Braz­za­ville devrait notam­ment s’ins­pi­rer du Gabon voi­sin, avec lequel il par­tage nombre de points com­muns (carac­té­ris­tiques géo­gra­phiques et cli­ma­tiques, pro­duc­tion pétro­lière signi­fi­ca­tive, faible popu­la­tion…) et dont les grandes réformes de ces der­nières années ont per­mis au pays de deve­nir récem­ment le plus riche du conti­nent, en dépas­sant le Bots­wa­na en termes de richesse par habi­tant (et hors pays de taille et de popu­la­tion par­ti­cu­liè­re­ment réduites, à savoir les Sey­chelles, Mau­rice et la Gui­née équatoriale).

Enfin, Mau­rice, récent nou­veau venu qui avait fait son entrée par­mi les dix pays les plus endet­tés du conti­nent au cours de l’an­née 2019, selon les don­nées révi­sées du FMI, conti­nue à souf­frir de l’ef­fon­dre­ment du tou­risme inter­na­tio­nal, suite à la pan­dé­mie. Le pays devrait conti­nuer un cer­tain temps à avoir un niveau d’en­det­te­ment assez éle­vé, au moins à court terme (et pré­vu à 99,8 % pour fin 2022).

L’A­frique fran­co­phone demeure la par­tie la moins endet­tée du continent

Trois pays fran­co­phones devraient donc ter­mi­ner l’an­née par­mi les dix pays afri­cains les plus endet­tés, le pre­mier n’ar­ri­vant qu’à la sep­tième posi­tion, en l’oc­cur­rence Mau­rice (consi­dé­ré comme à la fois fran­co­phone et anglo­phone, pour avoir connu dans le pas­sé une double pré­sence fran­çaise et bri­tan­nique, suc­ces­si­ve­ment), sui­vi par la Tuni­sie (9e) et le Congo-Braz­za­ville (10e). Une situa­tion sem­blable à celle des années pré­cé­dentes, au cours des­quelles deux à trois pays fran­co­phones se trou­vaient aus­si dans la seconde moi­tié de la liste.

Plus glo­ba­le­ment, l’A­frique fran­co­phone demeure la par­tie la moins endet­tée du conti­nent, avec un taux d’en­det­te­ment glo­bal pré­vu à 58,4 % du PIB fin 2021 pour cet ensemble de 25 pays, et à 49,4 % pour sa par­tie sub­sa­ha­rienne com­po­sée de 22 pays. Pour le reste du conti­nent, le taux devrait s’é­ta­blir à 68,3 % pour l’en­semble de l’A­frique non fran­co­phone, et à 62,3 % pour sa par­tie sub­sa­ha­rienne. Le niveau d’en­det­te­ment de l’A­frique fran­co­phone, qui demeure d’ailleurs lar­ge­ment infé­rieur à celui de la majo­ri­té des pays déve­lop­pés, s’est ain­si glo­ba­le­ment sta­bi­li­sé en 2021, avec une légère hausse de 0,8 point de pour­cen­tage (et 0,3 point pour sa par­tie sub­sa­ha­rienne). Quant à celui du reste du conti­nent, il devrait connaître une baisse de 2,0 points pour l’en­semble de l’A­frique non fran­co­phone (et 2,8 points pour sa par­tie sub­sa­ha­rienne). Une dimi­nu­tion qui s’ex­plique prin­ci­pa­le­ment par la forte hausse enre­gis­trée en 2020, lorsque le niveau d’en­det­te­ment avait pro­gres­sé de 9,6 points (contre 7,9 points pour l’A­frique fran­co­phone), et de 9,2 points pour la par­tie sub­sa­ha­rienne (5,4 points pour l’A­frique sub­sa­ha­rienne francophone).

Cette assez bonne maî­trise de la dette, glo­ba­le­ment, résulte notam­ment de la forte crois­sance éco­no­mique que connaissent la plu­part des pays d’A­frique sub­sa­ha­rienne fran­co­phone. Celle-ci consti­tue d’ailleurs la zone la plus dyna­mique – et his­to­ri­que­ment la plus stable – du conti­nent, dont elle a enre­gis­tré en 2020 les meilleures per­for­mances éco­no­miques pour la sep­tième année consé­cu­tive et pour la hui­tième fois en neuf ans. Sur la période 2012 – 2020, la crois­sance annuelle de cet ensemble de 22 pays s’est ain­si éta­blie à 3,5 % en moyenne (4,0 % hors cas très par­ti­cu­lier de la Gui­née équa­to­riale), contre 2,1 % pour le reste de l’A­frique sub­sa­ha­rienne. Un dyna­misme qui est d’ailleurs par­ti­cu­liè­re­ment éle­vé au sein de l’es­pace UEMOA, qui n’est autre que la plus vaste zone de forte crois­sance du conti­nent, avec une hausse annuelle du PIB de 5,6 % en moyenne sur cette même période de neuf années. Une grande per­for­mance, d’au­tant plus que cet espace ne consti­tue pas la région la plus pauvre du conti­nent, place occu­pée par l’A­frique de l’Est.

Cette pro­gres­sion résulte elle-même des nom­breuses réformes accom­plies par la majo­ri­té des pays fran­co­phones, et notam­ment en matière de bonne gou­ver­nance, de diver­si­fi­ca­tion et d’a­mé­lio­ra­tion du cli­mat des affaires. Sur ce der­nier point, cer­tains pays ont ain­si réa­li­sé un bon consi­dé­rable entre les clas­se­ments 2012 et 2020 de la Banque mon­diale, et notam­ment le Togo (pas­sé de la 162e à la 97e place), la Côte d’I­voire (de la 167e place à la 110e place), le Séné­gal (de la 154e à la 123e) ou encore le Niger (pas­sé de la 173e à la 132e place). Ce der­nier, qui est sur le point de quit­ter la liste des dix pays les plus pauvres du conti­nent en termes de richesse par habi­tant, et qui dépas­se­rait désor­mais non moins de 15 pays afri­cains en matière de déve­lop­pe­ment humain (selon le clas­se­ment de la fon­da­tion Mo Ibra­him, plus fiable sur ce point que l’O­NU qui place sys­té­ma­ti­que­ment – et étran­ge­ment – le Niger, au taux de fécon­di­té le plus éle­vé au monde, à la der­nière posi­tion du clas­se­ment, der­rière un pays comme le Sou­dan du Sud qui est répu­té être le moins déve­lop­pé du conti­nent – avec la Soma­lie, non clas­sée), talonne ain­si désor­mais le Nige­ria (131e), et fait lar­ge­ment mieux que l’An­go­la (177e) ou encore que l’É­thio­pie (clas­sée 159e, avant le début de la guerre civile).

Glo­ba­le­ment, l’A­frique fran­co­phone a donc été mieux armée pour faire face à la crise majeure qui secoue le monde depuis début 2020, et finan­cer le redé­mar­rage de l’é­co­no­mie. Selon les der­nières pré­vi­sions du FMI, cet ensemble devrait d’ailleurs glo­ba­le­ment affi­cher de nou­veau les meilleures per­for­mances éco­no­miques du conti­nent en 2021, alors même qu’il avait connu un ralen­tis­se­ment bien moins impor­tant au plus fort de la pan­dé­mie, en 2020. Certes, le niveau d’en­det­te­ment n’est pas le seul élé­ment qui compte, mais il demeure incon­tes­ta­ble­ment l’un de ceux ayant les consé­quences les plus importantes.