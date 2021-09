Som­maire

Numé­ro spé­cial : Les Peul

- La ques­tion peul

- Qui sont les Peul ?

- Les Peul, éter­nels « réfu­giés cli­ma­tiques »

- Le Maci­na ou l’épicentre de la révolte des Peul

- L’épuration eth­nique dans la région des « Trois fron­tières »

- Quatre siècles d’expansion des Peul

- Quand les jihad peul d’hier expliquent les ten­sions eth­niques d’aujourd’hui

- Nige­ria : les Peul à l’avant-garde de l’islamisation

Edi­to­rial de Ber­nard Lugan

Dans son numé­ro 80 du mois d’août 2016, alors que la « ques­tion peul » ne se posait pas encore, l’Afrique Réelle publia un dos­sier inti­tu­lé : « Quand le monde peul s’éveillera, le Sahel s’embrasera ». Aujourd’hui, ce n’est plus le seul Sahel qui est embra­sé par la reven­di­ca­tion peul puisque, outre le Mali, le Bur­ki­na Faso et le Niger, des pays comme la Côte d’Ivoire, le Gha­na, le Togo, le Bénin, le Nige­ria, le Tchad et la Cen­tra­frique sont désor­mais concer­nés.

Qui sont les Peul ? C’est à cette ques­tion qu’est consa­cré ce numé­ro spé­cial de l’Afrique Réelle.

Chas­sés du Saha­ra par la péjo­ra­tion cli­ma­tique, un phé­no­mène qui débu­ta il y a 4000 ans, les pas­teurs Peul ont, depuis, essai­mé dans tout l’ouest afri­cain, sui­vant le recul des pâtu­rages. Aujourd’hui, en butte à l’hostilité des agri­cul­teurs qui colo­nisent peu à peu leurs cou­loirs de trans­hu­mance, vic­times de la « rapa­ci­té de la houe », les Peul ne s’identifient pas aux Etats dans les­quels ils vivent, et que cer­tains ne font que tra­ver­ser. D’autant plus qu’à l’exception du Nige­ria et du Came­roun, la colo­ni­sa­tion a inver­sé le rap­port de force pré­co­lo­nial au pro­fit des séden­taires. Après les indé­pen­dances, grâce à l’ethno-mathématique élec­to­rale, ces der­niers héri­tèrent du pou­voir dont les Peul furent tota­le­ment exclus.

