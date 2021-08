Benoît Sévil­lia ana­lyse les consé­quences du passe sani­taire sur le droit du tra­vail et met en garde les entre­prises qui seraient ten­tées de faire du zèle et de l’appliquer alors qu’elles n’y sont pas sou­mises. Il a bon espoir que le Conseil consti­tu­tion­nel cen­sure le pro­jet sur deux points : les pou­voirs de contrôle du passe accor­dés par le pro­jet et le droit du tra­vail. Sinon, « il y aura de gros pro­blèmes dans les entre­prises à la rentrée »

