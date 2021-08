Sur les réseaux sociaux, le compte @blackingbbc a osé, mi-juillet, lan­cer l’horrible phrase arguant « C’est pas un viol si elle est blanche » avec, en image d’illustration, un homme noir effec­tuant une pres­sion vio­lente sur une femme blanche…

Ce mes­sage ini­tia­le­ment publié sur Ins­ta­gram a été relayé, via cap­ture d’écran sur Twit­ter et Face­book et, fata­le­ment, l’affaire a eu une réso­nance com­pré­hen­sible au regard de la haine qu’il véhicule.

La suite