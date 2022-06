Laura, les gendarmes et le Président : cherchez l’erreur

C’est le gentil petit buzz de ce week-end électoral. Jeudi, une jeune fille de 18 ans interpelle Emmanuel Macron alors qu’il était en déplacement dans le Tarn. La vidéo a, depuis, été vue des millions de fois. Face au président de la République, Laura pose clairement sa question : « Vous mettez à la tête de l’État des hommes qui sont accusés de viol et de violences pour les femmes, pourquoi ? » La réponse d’Emmanuel Macron, visiblement gêné, tourne autour de la « présomption d’innocence ». Jusqu’ici, tout va bien : notre lycéenne n’est ni hargneuse ni grossière. Et sa question, après tout, est justifiée : le Président et une partie des médias n’ont d’yeux accusateurs que pour les violences sexuelles faites aux femmes. Emmanuel Macron en a fait la « grande cause de son quinquennat ». Autre réalité avérée : oui, deux ministres actuels, l’un ancien (Darmanin), l’autre nouveau (Abad) ont été accusés de telles violences. Simplement accusés. Et la jeune fille n’a pas dit autre chose. Tout comme le Président dans sa réponse. Oui, tout va bien.

La suite