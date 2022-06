Triomphalisme, hourras, et gros bras du côté de NUPES. Ils ont gagné, ils sont les plus forts, il sont les plus beaux. Peu importe que le succès relève plus d’une addition astucieuse de lignes comptables que d’un déferlement dans les urnes, le résultat est là. Au moins le prétendent-ils. Car, en réalité, comme le souligne le journaliste Olivier Truchot, « attention à l’effet loupe. La gauche rassemblée fait un score historiquement bas autour de 25/26 ».

La suite