Le géo­graphe Chris­tophe Guilluy a répon­du à un entre­tien de nos confrères du Figa­ro. En voi­ci des extraits passionnants.

Avant de par­ler de séces­sion de cette majo­ri­té (je pré­fère d’ailleurs par­ler d’autonomisation), il faut reve­nir en arrière, aux années 1980, et au pro­ces­sus de séces­sion des élites que l’historien amé­ri­cain Chris­to­pher Lasch avait diag­nos­ti­qué. C’est cette séces­sion non pas seule­ment des élites mais des caté­go­ries supé­rieures qui pro­voque l’autonomisation des gens ordi­naires. C’est donc la séces­sion du haut qui pro­voque celle du bas pas l’inverse. En aban­don­nant le bien com­mun, en vali­dant un modèle éco­no­mique et socié­tal qui n’intègre pas ou peu les gens ordi­naires, le monde poli­tique s’est décon­nec­té de la socié­té elle-même.