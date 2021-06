En 1981, avec ses fameuses 110 pro­po­si­tions, Fran­çois Mit­ter­rand avait mis la barre très haut. Il y avait à boire et à man­ger, même si cer­taines des­dites pro­po­si­tions, hau­te­ment far­fe­lues, pou­vaient lais­ser à pen­ser que les rédac­teurs du texte avaient sur­tout man­gé du boire. Mais les records ne sont-ils pas aus­si faits pour être battus ?

On peut en voir pour preuve les… 154 actions pré­vues dans le pro­gramme de La Répu­blique en marche pour l’Île-de-France. 160, voi­là qui aurait fait un compte rond ; mais, pru­dents ou tout sim­ple­ment fai­néants, ses concep­teurs ont blo­qué le comp­teur à 154.

Et là, plus qu’un inven­taire à la Pré­vert, c’est le cata­logue des Trois Suisses que l’on redoute. Ain­si, le cha­pitre de la « Répu­blique » vaut son pesant de nou­gat. Pour un peu plus de « vivre ensemble », il y aura « la semaine régio­nale des valeurs de la Répu­blique », his­toire de ren­for­cer « la for­ma­tion des ensei­gnants à la recon­nais­sance des pre­miers signes de perte de repères répu­bli­cains et de l’esprit cri­tique des élèves ».

La suite