Fau­drait peut-être voir à cal­mer le jeu ! Des mili­taires – en fait, des mili­taires à la retraite, sans doute pour l’immense majo­ri­té d’entre eux – signent une tri­bune à l’adresse du pré­sident de la Répu­blique et ça s’affole sur le champ de bataille média­tique et poli­tique. Ce week-end, c’était Jean-Luc Mélen­chon, que l’odeur de la poudre d’escampette excite et pousse à mon­ter à la bar­ri­cade. Et Macron, chef des armées, qui ne réagit pas. Faut faire quelque chose, la Répu­blique est en danger !

La peur, non pas des mili­taires, mais de se faire débor­der par sa gauche, le gou­ver­ne­ment sort alors de la tran­chée, casque sur la tête, baïon­nette au canon, en envoyant ses bons petits sol­dats, genre Marie-Louise de 1814. D’abord, le ministre des Armées, Flo­rence Par­ly. Nor­mal. C’est son job. Dimanche soir, elle mitraille sec un tweet : « Les armées ne sont pas là pour faire cam­pagne mais pour défendre la France. » Qui a dit le contraire ?

