Der­nière minute ! :

L’am­bas­sade des USA à Kiev vient d’é­mettre un mes­sage d’a­lerte à l’in­ten­tion de ses res­sor­tis­sants étant sur le ter­ri­toire ukrainien.

« L’am­bas­sade des Etats Unis en Ukraine conti­nue de suivre l’é­vo­lu­tion de la situa­tion en Cri­mée occu­pée et le long des fron­tières ukrai­niennes où les condi­tions de sécu­ri­té peuvent chan­ger avec peu ou sans préavis. …

Et le com­mu­ni­qué d’ex­pli­quer ensuite les consignes de ce « niveau 4 » d’a­lerte qui sont de ne pas aller vers la Cri­mée ou le Don­bass et consul­ter en per­ma­nence les mes­sa­ge­ries des auto­ri­tés éta­su­niennes etc.

Un mes­sage d’a­lerte qui ne laisse pré­sa­ger rien de bon quant à l’é­vo­lu­tion des ten­sions poli­tiques ain­si que de la situa­tion militaire.

