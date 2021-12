Som­maire



- Afrique du Sud : Ana­lyse des élec­tions muni­ci­pales du mois de novembre 2021

- Algé­rie-Maroc : La dan­ge­reuse fuite en avant de l’Algérie

- Ethio­pie : La guerre du Tigré et les menaces du démem­bre­ment de l’Ethiopie

Edi­to­rial de Ber­nard Lugan

Dans ce der­nier numé­ro de l’année 2021, trois dos­siers d’actualité sont traités.1) En Afrique du Sud, les élec­tions muni­ci­pales qui se sont dérou­lées le lun­di 1er novembre 2021 ont mar­qué à la fois la fin de la domi­na­tion abso­lue de l’ANC sur la scène poli­tique du pays, et l’émergence de nou­velles forces eth­niques ou caté­go­rielles. Certes, l’ANC reste le pre­mier par­ti, mais son déclin s’accélère car il passe de qua­si­ment 70% des voix en 2011 à 46% en 2021. Le par­ti de Nel­son Man­de­la paie le prix de ses pré­va­ri­ca­tions, de sa ges­tion cala­mi­teuse, de son inca­pa­ci­té à assu­rer la sécu­ri­té, et des luttes internes entre ses fac­tions affai­ristes, clien­té­listes, eth­niques et racia­listes. 2) Entre l’Algérie et le Maroc, la crise s’exacerbe chaque jour un peu plus sur fond de course aux arme­ments. Alors que le Maroc se tient sur la réserve, l’Algérie souffle sur le feu. Après avoir uni­la­té­ra­le­ment rom­pu ses rela­tions diplo­ma­tiques avec le Maroc, puis après avoir inter­dit son espace aérien aux avions civils maro­cains et mis un terme au pro­jet de gazo­duc à des­ti­na­tion de l’Espagne tran­si­tant par le Maroc, le dis­cours guer­rier algé­rien est encore mon­té d’un niveau après la des­truc­tion de deux camions algé­riens par un drone marocain.

