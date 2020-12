Élec­tions amé­ri­caines : la bataille de l’oligarchie contre le peuple – Bou­le­vard Voltaire

Devant nos yeux éba­his – du moins, les yeux de ceux qui par­viennent à se tenir au cou­rant, mais il faut recon­naître que ce n’est pas facile -, les États-Unis sont en train d’écrire une page inédite de leur histoire.

La bas­cule entre la démo­cra­tie et l’oligarchie est déjà faite dans le monde occi­den­tal – je l’ai écrit en 2017 dans Les Nou­veaux Sei­gneurs – mais il lui res­tait encore le folk­lore démo­cra­tique, et plus visi­ble­ment aux États-Unis qu’en Europe, du fait de l’attachement par­ti­cu­lier des États-Uniens pour cette forme poli­tique que, dans leur naï­ve­té, ils regardent comme essen­tiel­le­ment consti­tu­tive de leur rêve américain.

