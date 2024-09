Une vie au service de l’idée royale

Avant une Conversation prochaine avec le comte de Paris, Paul-Marie Coûteaux a rencontré Hilaire de Crémiers…

Par Paul-Marie Coûteaux

Rencontre de celui qui en sait probablement le plus long sur l’histoire de l’idée royale en France et sur son actualité, Hilaire de Crémiers.

Héritier d’une grande famille poitevine, homme de foi, de fidélité et d’honneur (il est le président d’honneur de l’Action française), cet homme trop modeste qui dirige Politique Magazine et La Nouvelle Revue Universelle fondée par Jacques Bainville, a placé son érudition, sa patience et son imagination au service d’une grande cause qui rencontre aujourd’hui une audience croissante, notamment auprès des jeunes.

Écoutons le présenter son Maurras, dont il a une lecture très particulière, raconter le « mai 68 des royalistes » ou la manifestation du 11 novembre 1940, revenir sur les heurs et malheurs de l’Action française, les turpitudes des Républiques, la politique étrangère du trop méconnu Charles X, etc.

On apprend beaucoup !

https://tvl.fr/les-conversations-de-paul-marie-couteaux-n050-hilaire-de-cremiers-une-vie-au-service-de-l-idee-royale