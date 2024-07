Quelle écologie pour demain ?

Sorti de sa coquille, le petit poussin n’a aucune responsabilité du devenir de ce monde. Le petit homme quant à lui a reçu un terroir, non seulement en héritage, mais au plus profond de son génome. Lourde charge qu’il n’a pas choisie ! Injustice diront les uns, justifiant toutes les démiurgies. Fatum piailleront les autres, mettant sous cloche une tradition vivante qui en mourra. Entre les deux, le jardinier, le paysan, l’homme enraciné. L’écologie est d’abord un rapport à soi et au réel.

Nos petites patries ne flottent pas dans l’éther, tôt ou tard l’homme du cru est happé par de plus vastes enjeux : la nation et la planète. Tiraillé entre le besoin de préserver les ressources et celui de ne pas être envahi, il est dur de songer à l’écologie, de prendre du recul sur ce que nous voulons transmettre. L’artisanat de pointe, irrigué par les sciences se pose en alternative au modèle industriel, pour les avions comme pour les écharpes. L’écologie, c’est aussi un rapport sain et qualitatif à la science et aux techniques.

Le précipice du catastrophisme n’est pas loin de la technocratie, pareillement détestable. À ceux qui ne veulent céder ni à l’un, ni à l’autre, nous osons annoncer la possibilité d’une autre voie : sociale, décentralisée et royale. L’arbitre règne, il protège nos petites patries sans les dénaturer et les fédère autour d’un projet pour les décennies à venir. L’écologie c’est aussi une attitude profondément politique où l’utopie n’a pas sa place.

Ce livre de prospective, produit par l’Action française prétend ouvrir la voie d’une écologie authentiquement intégrale.

Ont participé à cet ouvrage : ARTIGAUD Fabien, correspondant de La Restauration nationale, Saintes ; CAUVIGNY Roch, responsable de la formation des jeunes professionnels de La Restauration nationale, Paris ; CERCLE JEAN MERMOZ, association culturelle et historique toulousaine ; DE GUILLEBON Jacques, directeur de la rédaction de L’Incorrect ; DE MEUSE Pierre, responsable de la section de La Restauration nationale, Toulouse ; DE LERINS Olivier, responsable du Cercle de Flore, Paris ; MARCILHAC François, directeur politique de La Restauration nationale ; MESNARD Philippe, membre du Bureau politique de La Restauration nationale ; RENAUD Samuel, responsable-adjoint de la formation de La Restauration nationale, Île-de-France ; SANDRE Enzo, responsable du Bureau national des jeunes de La Restauration nationale ; VENCITON Francis, responsable-adjoint de la formation de La Restauration nationale.

