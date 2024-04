Un mouvement royaliste organisé !

Olivier Perceval

Le mouvement dans lequel nous servons avec la plus grande loyauté a pour objet de redresser la France en la débarrassant de la République qui l’enferme dans une étroite camisole idéologique arrogante et péremptoire, la coupant de ses racines et de son Histoire.

Nous nous battons pour rétablir un régime fondé sur le droit naturel, la monarchie royale, juste et sociale, s’inscrivant dans le temps long.

Nous nous battons pour réveiller le roi après plus de deux cents ans de dormition. La France est toujours un royaume sous les oripeaux de la gueuse. Elle est comme la braise sous la cendre, il nous appartient de rallumer le feu nouveau.

Chez nous il n’y a pas de gamelle, il n’y a pas d’avantages matériels à retirer, il n’y a que des coups à prendre et une belle aventure française à vivre sans trêve ni repos.

L’efficacité de l’Action française repose sur sa capacité à faire travailler collectivement sa construction humaine à quatre niveaux, dont l’indispensable ciment est la doctrine maurrassienne.