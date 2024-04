Olivier Perceval

Sous la pression des antifas qui se moquent de Jeanne d’Arc comme de leur dernier mégot de cannabis, la ville d’Orléans a exclu un jeune de seize ans qui avait été retenu pour être un page aux fêtes johanniques de la ville, au prétexte que celui-ci était royaliste d’Action française, c’est-à-dire d’extrême droite et antirépublicain. Donc, être royaliste, c’est mal et c’est interdit par les défenseurs de la tolérance une et indivisible.

Pour ces donneurs de leçons, ces redresseurs de tort drapésdans la statue du commandeur, il ne faudrait pas que Jeanne d’Arc fût récupérée par les royalistes.

Mais, devons-nous rappeler quelle était précisément la mission première de Jeanne ?

Ramener le roi à Reims pour restaurer la monarchie légitime et française.

Or, donc, sommes-nous fondés à l’AF d’honorer Notre héroïne nationale au double titre que nous sommes comme elle, nationalistes et royalistes.

De plus l’Action française a dû lutter âprement au prix de 10 000 jours de prison pour imposer la fête nationale de Jeanne d’Arc à la République qui finit par s’incliner.

Et maintenant on voudrait contester à un jeune patriote l’honneur d’incarner un page de la pucelle ?

La municipalité d’Orléans ne brille ni par son courage ni par son sens de l’Histoire, Jeanne les aurait appelés « les Français reniés », vendus qu’ils sont à une extrême gauche haineuse et malfaisante, qui déteste la France, comme le parti Bourguignon qui jadis avait choisi de soutenir l’ennemi anglais.

Voir l’article de France bleu Orléans : https://www.francebleu.fr/infos/societe/fetes-de-jeanne-d-arc-a-orleans-l-un-des-adolescents-figurant-un-page-est-exclu-6694105?fbclid=IwAR3AI631HvMtdaEVu5riBlkJ9eQe18i2XUwnYUtPWlWabfvlkNg4qVkY4Hc