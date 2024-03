Inquiétant

Ça se sait et ça se dit de plus en plus ; et pas seulement dans les cercles habituels des milieux catalogués si facilement par l’information officielle comme de droite et d’extrême droite. Les gens ne sont plus dupes de Macron, de son personnage en toute occasion surjoué, de sa faconde incontinente et par moment délirante, de ses jugements autant péremptoires que contradictoires, de ses manœuvres et contre-manœuvres continuelles, de ses solutions-miracles aussi répétitives qu’évanescentes.

« Des actes, pas des paroles », disent les pauvres gens exténués. L’opinion générale du pays incontestablement n’en peut plus ; cela s’est vu, évidemment, au Salon de l’agriculture. De plus en plus, chaque déplacement, chaque intervention exigeront une préparation soignée, un tri des participants, une mise en scène adaptée aux circonstances, un aménagement et un contrôle du terrain pour éviter l’incident majeur ; et d’autant plus que l’homme devient de plus en plus imprévisible dans ses comportements et ses propos, eux-mêmes de plus en plus risqués, voire dangereux dans des situations difficiles, tragiques, qui peuvent tourner en catastrophe immaîtrisable. Macron n’en a cure ; il croit dominer les événements et il prétend imposer sa conception. Quoi qu’il en coûte !

