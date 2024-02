« Exigeons la consultation des Français par voie référendaire sur une modification du Code de la nationalité pour supprimer le droit du sol pour l’ensemble du territoire français et non pour les seuls territoires d’outre-mer comme Mayotte, c’est possible et indispensable. C’est maintenant.

Nous n’avons plus confiance dans les juges et le Conseil constitutionnel, plus confiance dans les parlementaires. Seuls les Français doivent décider.

Il y a urgence.

Exigeons l’état d’urgence pour Mayotte.

Exigeons de protéger la France et les Français, tout de suite.

Macron, Attal, Darmanin, pour une fois, du courage ! Osez donner aux Français la parole. Tous ensemble, restaurons la nation,

Reprenons le contrôle, réarmons notre pays. Un référendum tout de suite !

Vive la France ! »