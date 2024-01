Darmanin, paie ta cotise !

Nous sommes sauvés ! Monsieur le ministre Darmanin est resté au gouvernement et tout porte à croire qu’il ne changera pas, voire jamais, sa ligne politique… Après avoir intimé à la préfecture de police de Paris l’ordre d’interdire notre colloque suivi de notre défilé en l’honneur de Jeanne d’Arc en mai 2023, le tribunal administratif avait cassé la mesure et condamné l’État à deux fois 1500 euros d’indemnité à verser à notre mouvement, soit 3000 en tout. En novembre les mêmes ont réitéré leur interdiction pour une démarche patriotique le 11novembre 2023 et à nouveau ont été condamné par le TA à nous verser une indemnité. Visiblement content de leurs échecs (on ne change pas une équipe qui gagne) voilà que le ministre et la préfecture ont décidé d’interdire notre marche au flambeau en hommage au roi martyr Louis XVI, que nous organisons le 20 ou 21 janvier, chaque année depuis plus de vingt ans !

Une fois de plus, l’interdiction sera cassée par le tribunal Administratif et une fois de plus, non seulement la manifestation sera autorisée mais nous recevrons une indemnité substantielle. Bien sûr, nous contestons cette discrimination politique qui vise un mouvement pacifique, qui organise des commémorations sans jamais susciter la moindre violence ou le moindre désordre. Faut-il que la haine contre notre histoire, celle de la France, qui semble motiver cette persécution politique, soit ancrée au plus profond des tripes de ceux qui nous dirigent et sont censés assurer notre protection.

4000 € d’indemnités cumulées pour des décisions absurdes, et d’autant plus absurdes qu’elles sont répétées, et l’utilisation de fonctionnaires à ces tâches inutiles et coûteuses ne sont pas le témoignage d’une bonne gestion des ressources humaines, ni des deniers publics. Nous sommes partagés par le scandale de la gabegie due à l’incompétence des décideurs politiques et dont est victime le peuple français et le plaisir de recevoir une subvention indirecte qui nous est versée désormais à chaque interdiction de manifestation.

Rappelons à Monsieur Darmanin qu’il reviendrait moins cher à l’État s’il s’acquittait seulement de sa cotisation annuelle de 40 euros à l’AF et renonçait à ses démonstrations de force pitoyables.