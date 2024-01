Les subventions européennes…

Ou comment faire payer chèrement à ses membres ce que l’UE leur rend… un peu

Par Adègne Nova – 17 janvier 2024

Vivre en paix, circuler librement grâce à Schengen, pouvoir composer le 112, payer son café en euros à Sienne, Berlin, Prague ou Tolède comme à Romans-sur-Isère, étudier à Zurich, Munich ou Amsterdam à sa convenance, pouvoir acheter sa farine à Budapest, Athènes ou Porto en étant assuré qu’elle est bio grâce à la présence du label écologique de l’UE apposé sur le paquet… quelle merveille, quel bien-être, quels avantages !

Les pro-UE vantent, à cor et à cri, sur les plateaux de télévision, dans la presse, en période de campagne électorale et… sans cesse finalement, les mérites de l’Empire. Mais notre pays, sans le dire, sans le répéter inlassablement, sans s’en glorifier est capable d’agir de même.

Reprenons quelques-uns des avantages précédemment avancés :

• la paix : il me semble que la France n’a déclaré la guerre à personne (si ce n’est dans les mots contre la délinquance et la violence ; et dans les faits contre ceux qui aiment vraiment leur pays et sont qualifiés, avec snobisme, de population « nauséabonde »), pendant que l’UE se bat contre la Russie aux côtés de Zélensky…

• les avantages de Schengen pour les membres des 27 et Gilbraltar : la présentation de papiers d’identité à la douane est-elle si fatigante que ça ? Pourtant les consommateurs invétérés que nous sommes sortent avec joie leurs cartes de fidélité pour bénéficier des avantages mesquins proposés par les grands magasins…

• l’euro : merci Bruxelles de nous éviter de troubler notre esprit avec des conversions en monnaie nationale qui risqueraient de nous effrayer (la baguette à 8,50 francs et le litre de gasoil à 11,15 francs donnent envie de pleurer sur notre souveraineté lâchement abandonnée).

• les études à l’étranger : ce n’est pas nouveau ! Louvain, Cambridge, Paris, Bâle accueillent un jeune homme venu de son Gouda natal pour apprendre, encore et encore, dès la fin du XVe siècle. L’Empire a d’ailleurs donné son nom à un programme estudiantin : Erasmus !

Les derniers mots de Monsieur « Enmêmetemps, » président d’une république morte depuis longtemps, sont clairs : « La France sera plus forte, parce que l’Europe sera plus puissante. Je n’ai jamais opposé ces deux notions. Je les défends même comme des complémentarités. Nous avons beaucoup fait ces dernières années pour une Europe de la santé, une Europe de la défense, une Europe des technologies et des grands programmes, avec de vrais résultats. Nous devons aller plus loin (…) ». Jusqu’où au juste ?!? La disparition totale de notre nation au sein de l’Empire, évidemment…

Bercy est fier de bénéficier du programme de financement européen. Certes, l’Empire verse à la France des sommes qui paraissent faramineuses aux yeux du commun des mortels (plus de 60 milliards d’euros pour l’agriculture entre 2021 et 2027, soit 8,57/an ; 12,4 milliards d’euros pour la cohésion entre 2021 et 2027, soit 1,77/an ; 12,6 milliards d’euros dans le cadre du plan de relance après la covid…), mais combien donnons-nous chaque année ? C’est simple, les montants sont fournis par le ministère de l’Économe : 20,74 milliards d’euros en 2015, 18,7 milliards d’euros en 2017, 21,48 milliards d’euros en 2020, 27,2 milliards d’euros en 2021, 24,99 milliards d’euros en 2023, 21,61 milliards d’euros prévus pour 2024…

Eh non, l’UE ne produit rien – si ce n’est des technocrates s’enorgueillissant de leur position qui, au bout du compte, ne sont que de sombres bureaucrates gérant ce qu’ils ne connaissent pas : la taille des cerises, l’élevage du lapin, les barrages, la hauteur des antennes, etc. – mais, pour exister, pour persister et nous convaincre de son utilité, l’Empire a besoin d’argent, de beaucoup d’argent, donc il le prend chez ses membres :

• une proportion du revenu national brut (RNB) de chaque pays, qui dépend de sa richesse ;

• une partie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue par chaque pays de l’UE ;

• depuis 2021, une contribution fondée sur les déchets d’emballages plastiques non recyclés dans chaque pays…

Ainsi, nous payons grassement l’Empire qui, dans sa grande générosité, nous rend bien peu mais tient à se faire passer pour un bon samaritain !

Alors, le drapeau européen est collé partout :

• la commune « Bidule » a reçu une subvention pour l’installation de la fibre : le drapeau européen orne le panneau indiquant ledit progrès aux habitants ;

• l’entreprise « Machin » a bénéficié d’une aide de Bruxelles pour l’achat de fauteuils ergonomiques à destination de ses employés : le drapeau européen flotte au-dessus de la porte d’entrée…

À Aix-en-Provence depuis quelques jours de nouveaux panneaux indicateurs ont fait leur apparition :

L’Empire aide la cité comtale dans la création d’itinéraires cyclables sécurisés. Sur trois cents mètres à peine, ce sont trois panneaux qui ont été fixés (l’industrie du panneau a de l’avenir !), faisant état de 390 400 € accordés par l’UE pour que, sur la même distance, les Aixois puissent pédaler sereinement… sachant que sur les trois carrefours considérés, deux ont été réaménagés il y a quelques mois seulement ! 2,5 millions de francs ou 250 millions d’anciens francs… ça fait cher le kilo de peinture et de ciment !

Ah oui, avec l’Europe, nous sommes plus grands… dans l’ineptie mais surtout, surtout, dans la gabegie.

L’Empire vit pour lui-même, veut croître pour lui-même, brille pour lui-même, se glorifie toujours, sans cesse, nous assénant, à grands coups de propagande, que sans lui nous ne sommes rien, que sans lui nous sommes moins forts. Encore faudrait-il prouver ce qui est avancé et non endormir chaque jour davantage un public déjà bien biberonné à la religion européo-wokiste.

Que pensent les agriculteurs de cet Empire si faussement « paternaliste » ? Quelle est la réaction des consommateurs d’électricité au vu de leur facture ? Quelle est la position des marins-pêcheurs s’agissant des quotas autorisés pour les bulots ? Quel est l’avis des royalistes défenseurs de la souveraineté sur le sujet ?