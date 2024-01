Pour éviter les errements auxquelles peut nous conduire uneappréhension de la vie politique réduite à une succession de réactions épidermiques, le militant qui est une personne éveillée en formation continue, doit laisser parfois de côté son « smartphone » et lire les bons auteurs. A la suite de Jacques Bainville, la Nouvelle Revue Universelle nous invite chaque trimestre à rencontrer ce qui se fait de mieux aujourd’hui en matière de réflexion et de pensée, bref, nous donne tout le compost intellectuel, historique et spirituel qu’il convient d’assimiler suffisamment en profondeur pour le transformer en action. Olivier Perceval

La NRU est disponible

À nos amis, à nos abonnés – L’APPEL À BAINVILLE

Les mécanismes de l’histoire ne sont pas seulement héroïques, ils font toute sa place à la violence, sans que le plus extrême cynisme et même la barbarie en soient exclus. Le fondateur de la Revue universelle reste, plus que jamais, une référence et une boussole.

Hilaire de CRÉMIERS – JE SUIS DE CEUX QUI CONTINUENT DE PENSER…

La veille du défilé de Jeanne d’Arc, à un colloque interdit puis de justesse autorisé, Hilaire de Crémiers a fait une brillante improvisation sur le thème de ces « aventuriers de passage », qui sont les fruits obligés des « valeurs » de la République.

Patrik BUISSON – LE GRAND RETOUR DE LA LÉGITIMITÉ

Dans ce troisième épisode de « la République, la démocratie, le progrès : ces dieux qui ont failli », Patrick Buisson, après avoir décrit la France réduite à l’état d’espace juridique sans âme, s’interroge sur le sentiment croissant de dé légitimation du pouvoir.

Gérard LECLERC – QU’EST-CE QUE LA POLITIQUE ?

Destiné aux étudiants et lycéens, ce rappel par Gérard Leclerc de quelques notions de base prend une tout autre dimension lorsqu’il cite l’Antigone de Sophocle : « Nombreuses sont les merveilles du monde, mais la plus grande reste l’homme, le prince des cités… »

Axel TISSERAND – LES PRINCES ET LA Ve RÉPUBLIQUE

Avec la Ve République, le dernier mot est-il dit sur le bon gouvernement de la France ? Nous ne cessons de formuler, préciser, discuter, justifier les raisons que l’on a d’en douter. Mais qu’ont dit nos princes sur ce sujet, eux qu’irrigue le sang capétien ?

Nicolas PORTIER – LA FRANCE EST-ELLE GOUVERNABLE ?

Dans les années 90, les crises – provoquées par les réformes que lançait une technocratie alors triomphante – ont nourri la réflexion maurrassienne sur ce que peut et doit faire un « bon gouvernement ». Les réflexions de Nicolas Portier se révèlent ici exemplaires.

François SCHWERER – LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN PLEINE FOLIE COMMUNICANTE

Les réalités scientifiques sont une chose, les nécessités politiciennes une autre, et la médiatisation écologique une troisième : c’est elle qui, de loin, retient le plus l’attention. François Schwerer dénonce les risques qu’avec une inconscience coupable, elle fait prendre.

Jean-Philippe CHAUVIN – DU SOUCI ENVIRONNEMENTAL À L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE ET ROYALE

Défendre l’environnement est une cause foncièrement capétienne, royale. La France n’a pas besoin d’une « politique écologique d’État », mais d’un État qui soit écologique par essence. La protection de l’environnement, dit J.-Ph. Chauvin, est inscrite dans l’ADN capétien du pays.

Philippe LALLEMENT – MÉDITATION SUR L’ÉCOLOGIE POLITIQUE DU PRINCE

Le manifeste du comte de Paris nous rappelle qu’en fin de compte, protection de l’environnement et sauvegarde de la nation française sont une seule et même chose. Dans les deux cas, les responsabilités de l’oligarchie imposent toujours le retour au politique d’abord.

Henri LETIGRE – L’ACTUALITÉ (SECRÈTE) DU COLBERTISME

Colbertisme, protectionnisme : ces maladies honteuses semblaient, comme la variole, avoir été éradiquées par la modernité triomphante. Mais les crises du système « moderne » ont fini par les faire revenir par la fenêtre. Colbert tient-il sa revanche ?

Rainer LEONHARDT – ARMÉNIE : LE NÉGATIONNISME DE TOUS LES DANGERS

On oublie que la Turquie moderne, imposée par Mustafa Kemal, universellement célébrée pour son laïcisme, a été fondée sur les cendres du génocide arménien de 1916. Ce crime originel, la Turquie actuelle refuse de l’assumer. Un refoulement lourd de menaces…

Danièle MASSON – L’EUROPE : QU’EST-CE À DIRE ?

L’Europe : un espace géographique – ou une culture et une civilisation ? L’une et l’autre réponses font débat. Mais l’histoire révèle une civilisation qui n’est pas « née au clair de lune » : elle doit tout à ses trois sources vives, Rome, Athènes, Jérusalem.

TARIFS D’ABONNEMENT

Normal 1 an : 80 €

Soutien 1 an : 110 €

Normal 2 ans : 150 €

Etranger et DOM-TOM : 88 €

Réduit (étudiants, chômeurs) 1 an : 45 €

Demander le bulletin d’abonnement : « https://www.actionfrancaise.net/ »