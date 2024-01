Violences et immigration : Rien à voir ? Vraiment ?

La chronique de Philippe SCHNEIDER

Les crimes continuent en France, l’insécurité ne fait que grandir. Il ne se passe plus de jour sans que nous apprenions des attaques au couteau, des viols, des « passages à tabac », des agressions… Celle qui a eu lieu à Crépol a marqué tout spécialement les esprits. Oh, l’Etat a tout fait pour minimiser « l’affaire » : prénoms des assaillants cachés, caractère « raciste » de l’agression non reconnue par le juge (sur ordre ?), etc. Pourtant, les témoignages ont fini par être connus et les cris des assaillants (« On est là pour planter des blancs ! ») diffusés partout. Cette affaire est grave et il faut que la vérité soit reconnue. C’est l’honneur de l’AGRIF (Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l’Identité Française et Chrétienne) de suivre cette affaire et de se porter parti civile pour que le caractère raciste de cette attaque soit reconnu. Ce n’est pas en se « cachant les yeux » comme les membres du gouvernement que nous pourrons résoudre le problème. Car il y a bien un problème : Nous assistons, qu’on le veuille ou non, de plus en plus à une division raciale – ou plutôt « racialo-religieuse » en France, ce qui n’avait jamais existé dans notre pays. C’est le fait essentiellement de petits groupes islamistes largement aidés par l’extrême gauche et sans doute financés par de grandes associations financières internationales. Tous ont le même but : détruire notre pays, du moins ce qu’il en reste. Certes, lorsqu’on parle de « racisme », le pouvoir montre du doigt « l’extrême droite », « l’Ultra droite » dit-on maintenant, un nouveau mot pour essayer de « faire peur » ! Et il se trouve toujours quelques « bras cassés » ignorants et excitéspour aller stupidement manifester le manche de pioche à la main. Il s’en est trouvé quelques dizaines sur toute la France et cela a permis à Darmanin de parler du danger qu’ils représenteraient. D’ailleurs, ne les a-t-il pas « suscités » ou au moins « laissés faire » pour le besoin de sa propagande ? Il s’agit bien là d’une méthode bien connue des « barbouzes » de la république. Cela permet, en partant de ces personnages douteux, par assimilation frauduleuse, de s’attaquer à d’autres ?

Tout cela est de la mauvaise politique politicienne mais dans laquelle le « macronisme » comme ses prédécesseurs, excellent.

Bien entendu, tous les voyous, les gangsters ne sont pas des immigrés ou issus de l’immigration, nous en avons aussi beaucoup de Français dit « de souche », mais dans une proportion moins grande. Malgré la propagande officielle, les Français se rendent finalement compte qu’il y a vraiment un problème avec l’immigration. Aussi le pouvoir a décidé de faire semblant de « faire quelque chose », d’où un projet de loi qui ne rime à rien car ne répondant pas aux principales questions. Il est évident que rien ne pourra se faire si l’on reste dans le cadre de l’Union Européenne et la seule chose, préalable à toute autre, serait de décider une fois pour toute que lorsque l’intérêt du pays est en jeux, la loi française prime sur toutes les lois supranationales. Le reste n’est que du « cinéma » pour occuper les électeurs ! Et un « referendum » ne ferait qu’ajouter à ce « cinéma » avec, en plus, le risque d’exacerber les tensions entre Français.

Bien entendu, il y a aussi la guerre entre Israël et le Hamas qui provoque des troubles en France et ailleurs en Europe. Il est quand même surprenant qu’il y a plus de manifestations des « foules arabes » (dixit la presse, ce qui est d’ailleurs faux surtout sur le terme « arabe ») en Europe, en France, que dans les pays dits « arabes » ! Comme si une partie de la population musulmane en France était prise en main par des mouvements extrémistes. Je pense en particulier – selon des spécialistes – à la mouvance autour des « Frères musulmans » ; mouvement d’ailleurs interdit dans la plupart des pays arabo-musulmans ! Seraient-ils si puissants en France que notre pouvoir républicain ne pourrait rien contre eux, aurait peur d’eux ? La question mérite d’être posée. Si c’est vrai, nous aurons beaucoup à souffrir dans le futur et les plus à plaindre dès maintenant seraient les populations musulmanes « tenus en main par ces mouvements » ! Ou la république marcronienne pense qu’ils sont très utiles parce qu’ils participent à la destruction de notre pays ?

Si nous voulons qu’une véritable politique Française se fasse jour, il faut bien poser les questions. D’abord reconnaître que nous n’avons jamais eu de politique migratoire : nous avons fait venir plein de gens sans prévoir leur accueil pour pouvoir les intégrer dans notre pays. Il y en a eu trop et trop vite. C’est une loi de la politique que l’on ne peut pas faire venir ainsi en grand nombre une population avec des traditions, des religions, des mœurs différents sans provoquer des heurts, toute l’histoire le montre. C’est mauvais pour nous mais aussi pour les immigrés, déracinés, exploités.

Les républicains pensent pouvoir intégrer ces populations par le laïcisme. C’est une formidable erreur. Ils ne récoltent, avec raison, que du mépris et de la haine. C’est au contraire en se montrant fière de notre pays, de ses traditions, de sa civilisation catholique que nous pourrons le faire admirer par ces populations. Il s’agit de les intégrer à notre pays, leur faire admettre notre civilisation tout en respectant leurs croyances. Mais il faut qu’ils sachent qu’il y aura toujours une « préférence nationale » qu’il est un devoir pour l’Etat de faire respecter. A noter que c’était jusqu’il y a peu de temps, un point d’accord entre tous les partis, même de gauche. Cette dernière trahit les travailleurs Français et de grandes figures de gauche comme Jean Jaurès ou Léon Blum doivent se retourner dans leur tombe !

Bien entendu, il faut pour cela un Etat qui défende notre civilisation, qui y soit attaché par principe. Ce ne peut être que l’Etat royal, la république trahissant toujours notre pays.

En attendant, je souhaite à tous une très belle année nouvelle…