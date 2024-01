L’Afrique Réelle n°169 – Janvier 2024

SOMMAIRE

Dossier :

L’année 2023 en Afrique : bilan et perspectives pour 2024

– La Libye

– 2023 : tempête sur le « pré-carré » français

– L’Ethiopie entre crise et renaissance

– Les maux de l’Afrique du Sud

– 2023 ailleurs en Afrique

Dossier :

Le temps long africain

Editorial de Bernard Lugan

En 2023 un nouveau paradigme s’est imposé en Afrique, celui du rejet des universalismes occidentaux, à commencer par la démocratie.

Retour en arrière. Au mois de juin 1990, lors de la Conférence franco-africaine de La Baule, François Mitterrand conditionna l’aide de la France à l’introduction du multipartisme.

Obéissant à cette injonction de nature néo-coloniale, contrainte et forcée, l’Afrique francophone accepta ce diktat socialiste. Résultat, elle connut une cascade de crises et de guerres, le multipartisme y exacerbant l’ethnisme et le tribalisme jusque-là canalisés dans le parti unique. Ce fut alors le triomphe de l’ethno-mathématique électorale, les ethnies les plus nombreuses l’emportant dans les urnes sur les moins nombreuses. D’où une déstabilisation générale.

La suite