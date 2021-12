L’ours est bien réveillé !

Dans le Don­bass, les forces ukrai­niennes conti­nuent d’ac­cu­mu­ler en toute impu­ni­té vers le front de plus en plus d’u­ni­tés d’as­saut, notam­ment des chars de com­bat et obu­siers lourds, pous­sant à un stade cri­tique de 1 contre 5 envi­ron, et mal­gré l’a­van­tage confé­ré à tout défen­seur, le rap­port des forces des milices des répu­bliques de Donetsk et Lugansk.

Il est impor­tant de rap­pe­ler ici que ces chiffres don­nés par l’OSCE ne sont que la petite par­tie émer­gée d’un ice­berg qui se déplace sur­tout de nuit et inter­dit aux obser­va­teurs l’ac­cès à de nom­breux sec­teurs du front ukrai­nien.

Paral­lè­le­ment à ces ren­forts mili­taires, les forces ukrai­niennes mul­ti­plient les opé­ra­tions de pro­pa­gande et exer­cices d’in­ti­mi­da­tion, dont beau­coup tournent autour du mythe de « l’arme miracle » comme par exemple le drone d’at­taque turc « Bay­rak­tar TB2 » ou le mis­sile anti­char éta­su­nien « Javelin » :

