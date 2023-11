Cérémonies du 11 novembre : l’armée, sauvegarde de la Nation

INVITATION

CONFERENCE DE PRESSE LE 9 NOVEMBRE 2023 A 15H

Au restaurant le Cardinal 1 bd des Italiens Paris 2ème



L’armée, sauvegarde de la Nation

Compte tenu des évènements tragiques qui touchent actuellement la France et le contexte

international, nous invitons tous les patriotes à se rassembler le 11 novembre 2023 devant les

monuments aux morts de nombreuses villes françaises. Véritable hommage en mémoire de nos

grands anciens qui se sont battus et sont morts quelles que soient leurs religions et leurs couleurs de

peau pour la France.

Face à la déferlante terroriste, pour prévenir la guerre civile, Place d’Armes prend résolument position

pour la défense des Français et enjoint le chef de l’État à écouter la voix de l’armée et à l’intégrer à la

défense de notre sol lors de menaces intérieures et non seulement extérieures.

Unis le 11 novembre pour que vive la France

« Nous appelons à l’intégration de l’Armée au devoir de sauvegarde de la nation. Cela ne pourra se

faire que si nos politiques conscients enfin du danger intérieur, effacent leurs querelles intestines en

recréant l’ « Union Sacrée ». », prévient Jean-Pierre Fabre-Bernadac, président de Place d’Armes.

Devant la presse, JP Fabre-Bernadac, le général Coustou et des experts partageront leur analyse

de la situation et leurs propositions au gouvernement :

Situation internationale (GL Coustou)

Guerre de civilisation : intervention de l’armée en renfort des forces de l’ordre ? (GL de

Richoufftz)

d’action républicaine (Maurice Signolet) / Nouveau cadre juridique des forces armées en milieu terrestre face au terrorisme (Maître Enfert, avocat en droit public). Une défense civile à la place de l’opération sentinelle ? (Gilbert Beauval)

Place d’armes : Jean-Pierre Fabre Bernadac, président et membre fondateur.

Place d’armes est constituée d’anciens militaires, de membres de leurs familles et de soutiens civils,

tous bien décidés à faire vivre les valeurs de l’Institution et à les diffuser au cœur de la société en

développant un lien armée-nation.

58 % des Français soutiennent la tribune des militaires selon le sondage LCI d’avril 2021.

Place d’armes poursuit deux objectifs :

– Créer une fraternité d’arme d’entraide et de camaraderie ;

– Peser de tout son poids pour que les valeurs inculquées par l’Armée : honneur, patrie et fidélité,

soient à même de nous fédérer, au-delà des clivages politiques, pour préserver notre nation.

Place d’armes n’est pas un parti politique mais une association citoyenne soucieuse du lien

Armée – Nation, rassemblant anciens militaires et soutiens civils autour des notions régaliennes

de patriotisme, de sécurité et d’esprit de défense.



Pour plus d’informations : www.place-armes.fr

