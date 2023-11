Royaliste, catholique et libre ! – Le Zoom – Gérard Leclerc – TVL

Écrivain, journaliste, philosophe et éditorialiste à Radio Notre Dame, Gérard Leclerc est un esprit libre. Il le prouve dans un bel essai intitulé « Une autre Action Française ». L’ouvrage est tout d’abord l’évocation d’un parcours politique personnel. Séminariste, militaire, c’est mai 68 qui mène Gérard Leclerc vers le journalisme… et vers la découverte de certains de ses futurs maîtres : Gustave Thibon, Pierre Boutang et Pierre Debray. Dans cet essai, l’écrivain s’exprime aussi sur la figure tutélaire de Charles Maurras : « En dépit de tous les problèmes que j’ai pu avoir avec lui, avec son héritage, je ne me suis jamais séparé de Maurras. Sans lui, je ne serai pas royaliste ! ». Il dépeint un Maurras humaniste et chrétien. Ces affirmations ne manqueront pas de susciter le débat. En conclusion, Gérard Leclerc rappelle que toute sa vie, à son poste de vigile et de militant, il a essayé de répondre aux enjeux du temps. Un entretien instructif et attachant…

Éditions de Flore