L’Action française ne se joindra pas à la comédie républicaine de dimanche.

Nous n’oublierons jamais l’ignoble massacre du 7 octobre en Israël et c’est avec dégout et horreur que nous dénonçons sans appel la montée de l’antisémitisme en France et dans le monde dit civilisé.

En Israël, à Gaza, ce ne sont pas des républicains qui sont morts, qui ont été fait prisonniers, qui risquent encore de mourir, otages du Hamas ou prisonniers d’une ville bombardée : Ce sont des Français. En France, en Israël, ce n’est pas la République que les antisémites et les islamistes visent, c’est la France et les Français.

Appeler à manifester, comme le font Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet « Pour la République et contre l’antisémitisme », c’est manifester sans comprendre ce qui est en jeu. Pire, c’est manifester sans vouloir comprendre les haines véritablement à l’œuvre. Ce qui est à l’œuvre, c’est la volonté de l’islamisme de soumettre toute la planète, une volonté qui utilise sous nos yeux, aujourd’hui, et dans plusieurs pays, les mêmes moyens : la guerre, la conquête, la soumission, l’humiliation et le massacre. Ce qui est à l’œuvre, c’est une haine de la France et de son passé, haine brandie et assumée par une gauche qui a toujours pris le parti de l’étranger contre son pays, gauche pacifiste avant les deux guerres mondiales, gauche internationaliste au moment des guerres d’Indochine et d’Algérie, gauche acceptant et même légitimant le terrorisme communiste et celui du FLN, terrorisme responsable de milliers de victimes civiles horriblement exécutées. Cette même gauche, aujourd’hui, a pris le parti d’une idéologie islamiste qui ignore les nations, leurs lois et leurs coutumes.

Les terroristes islamistes se moquent de la République et haïssent la France.

Les gauchistes antisémites veulent transformer la République et haïssent la France.

La seule manifestation légitime serait celle dédiée à la France et aux Français, quelles que soient leur religion, leur ethnie, leur communauté, leurs attachements. Ce n’est pas la République qui nous unit, puisque même les ministres appellent à la désunion nationale, faisant fi des déclarations d’Emmanuel Macron à Saint-Denis, c’est la France. Quand on touche à un Français, quelle que soit sa confession ou SES ORIGINES, c’est au peuple français qu’on touche, ce peuple français qui est, selon le mot magnifique de Bainville, « un composé : mieux qu’une race, une nation ».

Manifester pour la France et son unité, oui. Manifester pour notre nation, oui.

Manifester pour proclamer que la France n’est pas un projet adaptable par les partis, ni son peuple une foule révocable par un ministricule, oui.

Manifester pour réclamer que la France protège TOUS ses ressortissants, quels qu’ils soient, oui.

Manifester pour une République qui exacerbe les divisions, non.

L’Action française a toujours choisi l’intérêt national. Cette manifestation ne le sert pas.

Action Française