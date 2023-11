BRADERIE DE LILLE 2023

L’Action française soutien le collectif Némésis

Le 2 septembre 2023, nos militantes étaient présentes à la Braderie de Lille pour alerter sur l’état désastreux de la sécurité de cette ville :

Avec 106,35 crimes et délit pour 1000 habitants, Lille réussit l’exploit de passer devant Paris, Marseille et même Saint-Denis en terme de délinquance et criminalité. Lille a aussi le triste privilège d’être championne des violences sexuelles et championne des violences sur la voie publique.

Les militantes du Collectif Némésis ont aussi souhaité alerter sur l’islamisation galopante dans cette ville.

En effet, dans le lycée musulman Averroès de Lille, on a plus peur de prôner des enseignements totalement interdits : ainsi dans des ouvrages donnés aux étudiants on peut y lire que la mixité femme/homme au travail est prohibée, qu’il est interdit pour une femme malade d’être auscultée par un homme médecin ou encore que l’apostasie est un crime passible de la peine de mort et que « celui qui cesse d’être musulman «doit être exécuté conformément à la peine légale prévue pour l’apostasie ».

