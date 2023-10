A ces messieurs de l’arc républicain …

Par Olivier Perceval

BHL l’a dit, ceux qui n’ont pas condamné les atrocités du Hamas ne peuvent plus prétendre apparaitre dans l’arc républicain. Quelle sentence d’une sévérité insoutenable. Je pense que LFI ne s’en remettra pas.

Ainsi donc, le républicain, non pas celui qui, comme nous l’enseignait le maître de Martigues, plaçait en bas les républiques et en haut la royauté et par-delà tous les espaces la papauté, non le vrai républicain idéologique et religieux qui positionne la République à la place du temple d’Athéna. Celui qui au nom de cette même République a justifié la terrible répression contre toute forme d’opposition à un régime totalitaire par le terrorisme révolutionnaire et non seulement par crime de guerre…

Mais bien sûr c’était pour la liberté l’égalité et la fraternité.

Eh bien nous, messieurs, nous nous flattons de n’être pas comptés parmi ceux qui composent l’arc républicain. Pourtant, nous dénonçons le massacre du Hamas, comme nous dénonçons ceux de la convention qui le disputent en animalité. En réalité la qualité de républicain assumé, par nos dignitaires politiques, culturels et médiatiques qui se pavanent sur les écrans, prend sa source dans les débuts sanglants de celle que chez nous, nous appelons la gueuse et s’est érigée sur un charnier. Oui, il y avait déjà les enfants égorgés, les femmes enceintes embrochées, les familles brulées. Aviez-vous oublié ? Nous non.

Ils devraient tous raser les murs et se répandre en jérémiades de repentance à plat ventre devant les églises de France et les calvaires à cause du mal qu’ils ont fait aux Français. Quelle incohérence ! La convention qui a engendré la République par un épisode d’une rare et cruelle brutalité qui a inspiré les pires dictateurs sanguinaires, comme Pol Pot le boucher du Cambodge, ou l’Ayatollah Khomeiny, le boucher de l’Iran, (de leur propre aveu) et combien d’autres a fait entrer dans les mœurs le terrorisme appliqué aujourd’hui par les bons élèves du Hamas. Sans-culottes et djihadistes, même combat.

Alors votre arc républicain, qui vous pose hypocritement en donneur de leçon, vous pouvez vous le garder, et compte tenu de votre cécité prenez garde de ne pas vous blesser entre vous ! Heureusement vous n’êtes pas des flèches !