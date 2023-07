« Quand il y a un mort, on dit que c’était le petit Jésus en culotte de velours »

Marc Eynaud. Un jeune de 17 ans refusant d’obtempérer a été tué par le tir d’un policier à Nanterre. Le policier était-il en tort ?

Xavier Raufer. Personne n’en sait rien. Naturellement, sur les images, durant quelques secondes, on voit un policier avec un pistolet à la main. Nul ne sait ce qu’il s’est passé avant, et après. Les images sans interprétation ne veulent rien dire. Attendons, même si ce n’est pas la spécialité des réseaux sociaux ! À l’heure actuelle, on ne peut rien dire, aussi bien à charge qu’à décharge. De plus, plusieurs questions se posent. Toute la sphère des bobos, des milliardaires vivant à l’étranger, commence à hurler que c’était un petit ange. Pourquoi conduisait-il une voiture à l’âge où on n’a pas le droit d’avoir le permis ? Il y a déjà une attitude illicite. Ensuite, on a appris quel était le pedigree du jeune homme en question : il faut savoir si c’était la première fois qu’il se livrait à un tel acte ou si c’était répétitif. Enfin, il y a l’attitude des policiers, alors que le nombre de refus d’obtempérer augmente : il y en a environ deux par heure, toute l’année, tous les jours.

La suite