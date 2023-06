La France brûle

Par Olivier Perceval

Explosion de violence dans toutes les grandes villes de France. On ne pourra pas dire qu’on n’était pas prévenu depuis les évènements de 2005.

Comme l’immigration a augmenté sans discontinuer depuis ce temps, à laquelle s’est ajouté l’accueil des réfugiés, cette immigration déguisée avec les fameux « mineurs isolés » qui terrorisent les petits blancs, et comme une politique multiculturelle sournoise est menée contradictoirement avec le discours officiel laïciste, il fallait s’attendre à ce qu’à la moindre étincelle , les chances pour la France , pour reprendre la célèbre formule de Bernard Stasi, se répandent dans les rueset fassent parler la poudre.

Nahel, un délinquant de 17 ans a été tué par un policier àNanterre après deux refus d’obtempérer, ce qui a provoqué la colère de ceux que la police perturbe quotidiennement dans leurs trafics et dans la loi d’airain imposée par les caïds dans les quartiers. D’importantes violences se sont propagées ces dernières nuits dans plusieurs villes dans toute la France.

Une ambiance de guerre civile et une opportunité politique pour certains

Car ça ne fait pas que des malheureux, regardez LFI qui passe son temps à demander la dissolution de tout ce qui se situe à la droite de Staline, et particulièrement l’Action française, regardez comme ses portes paroles jubilent.

L’institut pour la justice a raison de préciser : « Nahel n’était pas, comme sa famille et l’appelle, un « petit ange ». À 17 ans, il avait déjà été interpellé cinq fois pour des refus d’obtempérer. La dernière fois était… le week-end dernier où il avait été placé en garde à vue. Il devait comparaître devant le tribunal des enfants en septembre prochain et avait même déjà eu une « mesure éducative » prononcée par un juge des enfants.

Parallèlement, il était aussi connu par la justice puisqu’il avait fait l’objet de douze interpellations pour des délits divers. »

Bien sûr que c’est un drame et personne ne peut se réjouir de cette mort tragique. Mais plutôt que de charger un policier,puis toute la police, les médias et les politiciens d’extrême gauche seraient mieux avisés de considérer leurs responsabilités avec leur gout maladif du chaos.

Le maintien du taux élevé d’immigration associé à une politique d’accueil des réfugiés sans vraies limites sature nos capacités d’intégration. Ajoutons à cela la clochardisation de la justice et l’idéologie victimaire du syndicat de la magistrature.

Sans une politique rigoureuse, comme celle que certains pays scandinaves ont su mettre en place en matière d’immigration, et une affirmation forte de la France et de son histoire en matière d’éducation, une politique familiale effective pour faire remonter notre démographie, on ne sortira pas de l’impasse.

C’est un fait, la République est malade, la République se meurt. Pourtant il ne faut pas que dans sa chute elle entraîne la France entière.

Nous sommes quand même quelque peu étonnés de voir qu’un parti présent au parlement puisse appeler à la révolte (dans l’espoir qu’elle se transforme en révolution) et puisse continuer à siéger comme si de rien n’était.

L’Action française demande évidemment la dissolution du groupe factieux LFI, même si à nos yeux les autres partis ne valent guère mieux. Du reste, il nous parait plus sage en réalité de demander la dissolution de la République, après cela on pourra repartir sur de bonnes bases.

Vive la France et vive le roi.