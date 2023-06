Communiqué de presse du Haut Conseil international de la Langue française et de la Francophonie

Une autre face du grand remplacement.

SERVICE DE PRESSE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

« The President of the French Republic and Mrs Brigitte Macron will host a dinner in honour of the Heads of State and Government and their spouses, as well as the leaders of international organisations taking part in the Summit for a New Global Financial Pact, this Thursday the 22nd of June 2023, at the Elysée Palace. »

Le Haut Conseil international de la Langue française et de la Francophonie* exprime sa stupéfaction et sa vive préoccupation à la lecture du communiqué de presse du mardi 20 juin envoyé par l’Élysée au nom du Président de la République qui invitait au dîner en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement et d’organisations et institutions financières internationales, participant au Sommet de Paris pour un Nouveau Pacte Financier Mondial.

En effet, cette communication place l’invitation en anglais au premier rang, puis en français au second, comme une langue seconde en France !

Les services de l’Élysée enfreignent ainsi l’article 2 de la Constitution, la loi Toubon, le Protocole, et vont à l’encontre des annonces solennelles de la politique du français et de la Francophonie du Président telle qu’il l’avait présentée, le 20 mars 2018, sous la Coupole de l’Institut de France.

Le Haut Conseil estime que cette représentation de la France – par les services de presse de l’Élysée – auprès de ces personnalités, dont les francophones au premier chef, nourrit le sentiment déjà trop répandu que les plus hautes autorités de l’État s’abandonnent au grand remplacement en France du français par l’anglo-américain.

Il demande aux responsables de s’en dissocier.

* Le Haut Conseil international de la Langue française et de la Francophonie (HCILFF) créé le 18 juin 2020 regroupe 38 associations pour le français dont 7 hors de France et 192 personnalités. Albert Salon, Secrétaire général du Haut Conseil, albert.salon0638@orange.fr