Oui ça coute cher un couronnement

A l’heure actuelle, certains parlent haut et fort pour réclamer des réponses aux questions et objections suivantes : Pourquoi un couronnement ? N’est-ce pas trop archaïque ? Tout cela ne coûte-t-il pas trop cher ? N’est-ce pas obscène, même, d’étaler toutes ces richesses – robes, bijoux, joyaux, carrosses… – à un moment où l’inflation touche durement le budget des familles britanniques ?

Tâchons d’y répondre !

Archaïque? Certes, la couronne d’Angleterre est une institution qui a 12 siècles d’âge. Mais c’est une des institutions les plus anciennes du monde occidental. Plutôt qu’un anachronisme, elle représente la continuité. Et la continuité est devenue une qualité trop rare dans notre monde. Entre les dictateurs et les idéologues, il y a trop de gens qui veulent détruire tout ce qui est ancien pour ne laisser que leurs propres créations, afin de circonscrire notre horizon temporel et moral à leur monde carcéral – afin de nous couper de nos racines historiques et nous transformer en pâte à modeler cérébrale. Autant remplacer Notre-Dame par un supermarché où les pyramides par un complexe sportif !

La suite