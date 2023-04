La vulgarisation n° 16 de Philippe Lallement



Nous mouvement d’Action française, en tant qu’avant-garde du Pays réel, avons le devoir de le conscientiser.

Et pour cela de lui révéler la domination dont il est victime de la part du Pays légal qui détient TOUS les moyens politique d’État. C’est notre tâche et les militants royalistes s’y emploient, comme on vient de le voir à l’Université de Poitiers leur l’opposition à l’injuste loi sur la réforme des retraites. Mais, mais…

Il est également du devoir du mouvement d’Action française de prouver que ce n’est pas dans le cadre parlementaire que les intérêts du Pays réel peuvent être défendu. Et remercions Marine Le Pen de nous aider dans cette mission. Effectivement, il y a quelques jours les parlementaires du Rassemblement National ont créeune association pour dénoncer le wokisme. Une démarche à priori positive. Mais, mais…

Première conclusion qui s’impose : l’inutilité d’un groupe de 90 députés à lutter contre les méfaits sociétaux du wokisme dans le cadre parlementaire. A quoi servent les députés ?

Seconde conclusion qui s’impose : si le rassemblement national met brutalement la priorité sur le sociétal alors qu’il a fait élire ses 90 députés sur le thème du social et du point de retraite, c’est bien qu’il est impossible de défendre les intérêts du pays réel dans le cadre parlementaire. La plus belle preuve vient d’en être donnée par la promulgation de la loi sur les retraites. A quoi servent les députés ?

Le combat pour la défense du Pays réel ne se joue pas au parlement, dans le cadre de la démocratie représentative mais sur le terrain de la dénonciation des profiteurs de la République. Comme l’ont fait les militants royalistes à Poitiers en jouant un concert de casserole devant le domicile du député déconstructeurayant voté cette injuste loi des retraites. En agissant de la sorte les militants royalistes reprennent leur vieille tradition de “coup symbolique”, mais celle-ci ne semble pas du tout, mais alors pas du tout amuser le Pays légal comme le prouve la demande de dissolution contre le mouvement-école d’Action française à la suite du collage de feuilles A4 sur les plaques de rue au nom de la fille du prophète Mahomet.

Troisième conclusion de fait. Qu’il soit social ou sociétal les royalistes sont vraiment, concrètement en pointe du combat symbolique pour la défense des intérêts du Pays réel. Faisons le savoir sans nous contenter de notre savoir faire.