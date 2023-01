Ces Français qui n’auraient pas dû verser leur sang

Lola, Laura, Mauranne, Nadine, Vincent, Simone, Olivier, Chantal… Tous sont Français. Tous sont tombés sous les coups d’étrangers qui n’auraient pas dû se trouver en France. Tous sont les victimes du laxisme migratoire.

La scène est d’une violence inouïe. Ce mercredi 11 janvier, à une heure de grand trafic, un homme agresse « sans raison apparente » des voyageurs de la gare du Nord (Paris, Xe). Pendant plusieurs secondes, il assène une vingtaine de coups à l’arme blanche à un homme à terre et blesse les passants qui tentent de le désarmer. Finalement, l’intervention rapide des policiers permet de neutraliser le suspect. Bilan de l’attaque : six personnes blessées. Une nouvelle fois, on apprend que cet assaillant, tout comme la meurtrière de la petite Lola, n’aurait jamais dû se trouver sur le sol français. Entré en France il y a trois ans, cet homme d’origine libyenne – dont la véritable identité reste à confirmer – était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), émise en 2022.

L’attaque de la gare du Nord confirme le laxisme français en matière d’immigration. L’exécutif, incapable de contenir les vagues migratoires, ne parvient pas (ou n’essaie plus) d’expulser les clandestins présents sur notre sol. Et des Français en payent le prix du sang.

La suite