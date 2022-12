Plus victime que coupable ! Les militaires de Place d’Armes soutiennent leur frère d’armes et, comme Français, nous aussi !

Notre titre dit assez quelle est notre position dans cette affaire à la fois tragique et symptomatique. Dont le vrai responsable est l’incurie du Régime, comme l’expose Jean Pierre Fabre-Bernadac, président de Place d’Armes. La position ainsi définie par Place d’Armes nous paraît à la fois raisonnable et bien compréhensible. Nous la faisons nôtre. JSF

D’abord je vais être clair, tout meurtre est condamnable et Hocine Abdellaoui, 82 ans, ouvrier retraité, qui a tué d’une balle Mahamadou Cissé, 21 ans, est condamnable.

Mais le vrai problème, la vraie question est autre. Car si l’ancien membre des Commandos Marine, ayant participé à la guerre d’Algérie, est bien celui qui a appuyé sur la détente, le vrai responsable ou devrais-je dire les vrais responsables sont ailleurs.

Mais reprenons les faits du 11 décembre.

Le suspect rentre de son habituelle partie de pétanque, comme à l’accoutumée. Or, entrer dans son HLM est un moment douloureux pour lui car en bas l’attend depuis des années une bande de jeunes alcoolisés et drogués. Ce face à face se passe toujours de la même manière, l’octogénaire se fait injurier, menacer puis ces « racailles » jouent à lui faire peur en barrant l’entrée de son domicile. Ils savent depuis le temps, que cet homme est un ancien harki et ne le méprisent que d’avantage. On les imagine facilement, ces adolescents qui rigolent et bousculent ce vieillard courbé par le poids des années. Aujourd’hui rien de plus facile que de s’en prendre à un ancien, le respect des cheveux blancs est passé de mode, au contraire même, il est plus facile de harceler un vieux qui n’a plus la vigueur de riposter.

