L’Egypte et le Parlement européen : les leçons du « printemps arabe » n’ont pas été retenues

La campagne menée actuellement contre l’Egypte sur la question des Droits de l’homme ne profite qu’aux fanatiques fréristes et leurs légions terroristes. Ceux qui sont à l’origine de cette campagne contribuent à freiner les efforts de l’Egypte sur la voie de l’évolution démocratique. Tribune d’Abdelrahim Ali, Egyptien francophile, spécialiste des Frères musulmans et du djihadisme.

Les parlementaires européens ont la mémoire sélective. Car si la défense des Droits de l’homme est devenue le cheval de bataille de l’Occident dans la période post-soviétique, ces nobles valeurs sont souvent déformées par un certain nombre de mouvements et d’acteurs politiques, dont l’agenda réel n’a rien à voir avec elles car ils poursuivent en fait des buts politiques subversifs sous prétexte de liberté et de démocratie.

Le meilleur exemple en France et ailleurs en Occident, est celui de nombreuses organisations islamo-gauchistes qui s’en prennent constamment à l’Egypte, ce pays qui se dresse sur la ligne de confrontation avec l’organisation fanatique des Frères musulmans, qui dirige et orchestre le terrorisme islamique, et continue de noyer dans le sang l’Egypte et de nombreux autres pays arabes depuis qu’ils ont détourné le soi-disant « printemps arabe ».

La suite