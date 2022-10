L’Action Française tient à exprimer tout le dégout, la révolte et aussi la compassion que le terrible assassinat de Lola inspire à tous ses membres.

Eric Zemmour et le RN se sont déjà exprimés sur ce drame, adoptant les mœurs politiques actuelles, qui consistent à réagir immédiatement, dans l’émotion, sans nuances : quand un ouvrier est frappé par un policier, Mélenchon hurle, quand une femme meurt, Sandrine Rousseau s’enflamme (sauf là, parce que les suspects sont issus de la diversité et que la meurtrière présumée est une femme, ça ne colle pas avec son narratif). De fait, l’auteur de ce crime odieux est une Algérienne, on découvre qu’elle est en situation illégale depuis le 21 aout 2022. Fourniret qui tua de nombreux enfants après les avoir abusés n’était pas un Algérien lui et n’en n’était pas moins un barbare.

Nous faisons en vérité le constat d’une montée spectaculaire de la violence dans notre pays.

L’Action Française ne souhaite pas commenter outre mesure l’affaire de Lola qui déchaine toutes les passions, précisément parce qu’elle déchaine toutes les passions. En dehors de l’expression d’une complète empathie avec la victime et sa famille, nous ne souhaitons pas tirer immédiatement des conclusions politiques officielles qui ressembleraient à un règlement de compte. Non Pas plus qu’à chaque fait divers, qui implique ou non des immigrés. Nous ne sommes cependant pas dupes des raisons d’une montée spectaculaire de la violence dans notre pays, violence que Laurent Obertone décrivait déjà il y a presque 10 ans dans son ouvrage : « La France orange mécanique »

D’après le ministère de l’intérieur :

« En 2021, le nombre de victimes d’homicides enregistrés est en hausse (+55 victimes par rapport à 2020) et s’élève à 842 victimes, dont 1 en lien avec un attentat terroriste. Un peu moins d’un tiers des victimes sont des femmes. Les personnes mises en cause sont majoritairement des hommes avec une nette surreprésentation des 18-29 ans. Le taux d’homicides par habitant est plus élevé dans les régions ultramarines qu’en métropole.

On constate en 2021 une forte hausse des coups et blessures volontaires (CBV) sur personnes de 15 ans ou plus enregistrés (+12 %, après +1 % en 2020), notamment dans le cadre intrafamilial (+14 %, après +10 % en 2020), mais aussi hors cadre familial (+9 %, après -7 % en 2020).

Les violences sexuelles enregistrées augmentent très fortement en 2021 (+33 %, après +3 % en 2020), tant les viols et tentatives de viols (+32 %) que les autres agressions sexuelles (+33 %). »

Il ne fait aucun doute que l’immigration massive, désordonnée et déréglementée, constitue une cause majeure de cet ensauvagement spectaculaire. Mais comment ne pas y voir aussi les conséquences criantes d’une crise intellectuelle et morale sans précédents.

Dans le cas précis de Lola il convient de garder son sang-froid, dans l’ambiance électrique et terriblement instable que nous vivons et aussi de garder une certaine dignité devant le drame. Laissons la famille, les proches et toute la France bouleversés faire leur deuil, il sera toujours le temps de revenir sur cette tragique affaire pour tirer à terme des conclusions dans une grave sérénité.