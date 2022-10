Après Lola il ne se passera rien. Et le pire est encore à venir

Une fois de plus voici que Didier Desrimais s’empare d’un sujet – en l’espèce, plus grave et « sensible » que jamais – et l’information fuse, se cumule, se construit, et finit par former en relativement peu de lignes, une analyse méthodique qui dit et transmet l’essentiel, ce qu’il convient d’en savoir et d’en penser. C’est fort utile pour qui aime ou plutôt veut comprendre mais avec nuances, mesure et exactitude. Mais sans concession aucune. Et même avec in fine une certaine radicalité de bon aloi. Jamais outrée. C’est là le simple mais rare refus d’être dupe. Il a mille fois raison. Le lecteur consciencieux lira les notes 1 et 2. Causeur, le 26 octobre : hier. Site qu’il faut encore et toujours saluer pour sa qualité et son courage.

« Récupération ! Récupération ! », crient les journalistes de France Inter, de France info, du Monde et de Libération, ainsi que les responsables de La France Insoumise, à propos des légitimes interrogations des députés et des chefs de mouvements politiques réclamant, suite au meurtre de Lola, des comptes aux représentants du gouvernement, lesquels se défaussent en maniant, à coups de « dignité » et de « respect », une langue mièvre et moralisatrice qui révèle au fond leur insincérité et leur incompétence.

La suite