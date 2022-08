Il faut sortir de ce système

La chronique de Philippe SCHNEIDER

Voilà, la période électorale est enfin terminée. Macron a gagné la présidentielle grâce à l’aide massive de la gauche et de l’extrême gauche. Aux législatives, chacun a repris son autonomie et nous héritons d’une Assemblée Nationale sans majorité, avec deux fortes oppositions : à l’extrême gauche une alliance hétéroclite des vrais militants extrémistes de LFI et EELV avec des plus modérés ou faisant semblant de l’être. A droite, le Rassemblement National qui devient le premier parti d’opposition et le reste des Républicains qui ont bien résisté. Notons aussi que la majorité des Français n’a pas cru bon de se déplacer n’ayant aucune confiance en la « classe politique ».

Nous ne pouvons que constater que l’anti France domine cette assemblée avec l’ensemble « macroniste » et la Nupes. Comme le dit si bien Maître Gilles-William Goldnadel : Macron, c’est du « mélanchonisme mou » mais rien ne les sépare sur le fond. Tous les deux sont pour la disparition de la France dans un internationalisme financier ou révolutionnaire, souvent alliés, et, dans notre pays, celle de la famille traditionnelle, de notre culture comme le montre – entre autres – la dégradation constante et en accélération de l’éducation nationale. Ils sont tous deux pour le développement de la culture de mort : avortement, euthanasie, … sans compter le grave problème que pose une immigration trop importante et que les deux favorisent – même si Darmanin dit le contraire ! – car cela favorise la dissolution de notre France. LFI pense simplement que Macron ne va pas assez vite…

En face, les forces dites de « droite » ne s’opposent pas réellement à cette dérive. Ils en sont même souvent objectivement complices, surtout dans le domaine « sociétal » comme l’on dit maintenant.

Tout le reste n’est que de la tactique électorale.

Or, la France est au bord du gouffre. La crise économique ne fait que commencer. La hausse des prix va s’accélérer. Elle est accentuée par la spéculation de grandes entreprises qui stockent pour profiter plus tard de prix de vente élevés, comme l’a fort bien dénoncé Michel-Edouard Leclerc dans son domaine. L’Etat ne fait rien contre cela. En aurait-il d’ailleurs le droit dans le cadre libéral européen ? Les sanctions prises contre la Russie ne font qu’aggraver le problème sans réellement toucher l’économie russe : la Russie, avec la hausse des matières premières, ne fait que gagner plus d’argent, n’ayant aucun mal à écouler ses produits. Nous, nous subissons de plein fouet la hausse des prix et sans doute la pénurie à venir. Pénurie surtout sur le gaz car à la place du gaz russe venant par gazoducs, il nous faut importer du gaz liquéfié, plus cher. De plus, nous n’avons pas assez de structures industrielles pour le traiter. En somme, nous nous « tirons une balle dans le pied ».

Les Français risquent vite d’avoir de grosses difficultés pour se nourrir et se chauffer, sans compter le reste ! A quand des émeutes ? C’est sans doute ce que souhaite l’extrême gauche pour en profiter.

Pour l’instant, le seul pays qui profite de la crise est les U.S.A. Il en profite pour placer son gaz de schiste et ainsi finir de mettre sous tutelle l’Europe occidentale. Pour l’instant car nous voyons de plus en plus que les « occidentaux » – essentiellement les USA et l’Europe – sont de plus en plus isolés dans un monde qui refuse de sanctionner la Russie. C’est aussi, s’en est une conséquence, le système monétaire international basé sur le dollar qui risque de s’effondrer. Quant à l’Euro, il ne représente rien et ne fait que baisser par rapport au dollar.

Or, une crise mondiale grave alors que la France a toute ses frontières ouvertes risque de nous coûter très cher. D’autant plus que nous avons des dettes faramineuses détenues en majorité par des intérêts étrangers et que notre déficit commercial déjà très important ne cesse de s’aggraver. Risque aussi de déboucher sur un conflit armé alors que nos forces sont « à l’os » et que nous bradons à l’Ukraine des armes qui ne seraient bien utiles. Il est essentiel que la France augmente son budget de la défense qui devrait être porté à 4% du PIB. Nous en sommes loin !

Il est possible, car ils ne sont quand même pas totalement idiots – du moins pas tous ! – que nos dirigeants voient le danger. Certains de leurs propos le laissent entendre. Ils sont cependant complètement prisonnier d’un système politique français, européen, otanien, qui les empêche d’agir, même s’ils le voulaient ?

Il faut sortir de ce « système ». Redonner son indépendance à la France dans tous les domaines pour lui rendre sa force intérieure et extérieure. C’est ainsi qu’elle pourra se redresser en collaboration avec ses amis qui peuvent être en Europe mais aussi ailleurs dans le monde. Cela ne pourra se faire qu’avec le pouvoir indépendant qui a fait la France : la monarchie royale qui saura, en plus, redonner leurs libertés à tous les Français. Réveillez-vous, les Français !

Rejoignez les royalistes dans le combat de salut national.