Comment von der Leyen et Macron déchirent à belles dents la souveraineté si précieuse de la France

Les Français ignoraient qu’en votant Macron, ils avaient élu… Ursula von der Leyen. Comme dans un théâtre de Guignol, la présidente de la Commission européenne surgit de plus en plus souvent à la place du Président français. Elle prend des pouvoirs de plus en plus extravagants, des décisions de plus en plus arbitraires, investit des champs de plus en plus larges et de plus en plus sensibles, le tout, rappelons-le, sans le moindre mandat du peuple français, mais avec la bénédiction empressée de l’Élysée. Une situation dramatique pour le pays.

L’affaire des économies de gaz qui vient de surgir est emblématique de la servitude volontaire de notre pays et de ses dirigeants. L’Union européenne demande aux États membres, dont la France, peu dépendante du gaz russe, de réduire leur consommation de 15 %. Ce n’est pas tant le geste qui choque – la nécessité d’économiser du gaz peut être nécessaire -, c’est l’origine de cette décision, une décision européenne sur la base du volontariat des États… « pour l’instant ». Tout est dans le « pour l’instant ». La matraque européenne menace de plonger la France dans le froid.

