Viktor Orbán est-il le seul dirigeant de l’Union européenne qui comprenne ce qui se passe en Europe ?

Samedi dernier, lors de l’université d’été de Tusványos à Băile Tușnad, en Roumanie, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a prononcé un discours extrêmement lucide et clairvoyant sur les enjeux réels de l’Europe et la faillite de l’Occident.

Viktor Orbán ne manie pas la langue de bois. Il sait mettre les noms sur les choses, même quand cela fait mal. Il est l’un des rares dirigeants européens à exprimer clairement que l’Union européenne est au bord du naufrage. « Nous vivons dans une décennie de danger, d’incertitude et de guerre et notre capacité à prévoir le futur est limitée », a dit le Premier ministre hongrois. Orbán a compris la gravité de la situation actuelle tout en rappelant qu’il ne verserait pas de sang hongrois pour Kiev. Pour Orbán, « la paix est la seule solution pour sauver des vies, le seul antidote contre l’inflation due à la guerre et le seul antidote contre la crise économique. »

