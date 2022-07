La musicienne suisse de renom Julie Berthollet agressée au couteau en plein Paris. Très choquée, elle décide de quitter la France

C’est sur Instagram que la musicienne suisse Julie Berthollet a fait part d’une agression violente dont elle a été victime à Paris, il y a quelques jours. Alors qu’elle se rendait à une station de métro, dans le IXe arrondissement, la jeune femme s’est faite soudainement voler les bijoux qu’elle portait, par un individu armé d’un couteau.

«J’avais deux colliers, un bracelet et trois bagues (…) Il a tendu les deux mains et m’a brusquement arraché le bracelet et les colliers», explique Julie Berthollet au magazine «L’Illustré». Selon la musicienne, personne n’a réagi au moment de l’agression, qui s’est déroulée dans l’indifférence générale. Extraits :

