La République au peuple Français : Aie confiance

La Rubrique de Philippe SCHNEIDER

Vous connaissez tous l’histoire célèbre de la grenouille que l’on veut ébouillanter : si on la met directement dans de l’eau bouillante, elle va réagir immédiatement en sautant hors de l’eau. Par contre, si on la met dans de l’eau froide que l’on chauffe petit à petit, elle se sent d’abord bien et elle se retrouve cuite sans ne plus pouvoir réagir. C’est exactement la même chose en politique : les révolutionnaires républicains qui nous gouvernent ont des buts à long terme. Ils savent que s’ils les imposent brutalement – comme ils ont voulu le faire à la fin du XVIII° siècle – cela provoquerait de violentes réactions entrainant un échec. Il faut donc procéder par étapes et, pour chaque étape, lancer une importante propagande. C’est ainsi que notre régime républicain procède afin de toujours détruire plus notre pays, le but final.

Examinons rapidement cette action dans deux domaines : la famille et la défense de la vie d’abord et l’Europe et la mondialisation.

La famille est le socle sur lequel notre pays s’est construit. Il convient donc de la détruire. La république s’est ingéniée à la faire depuis sa création, par étape : du divorce de plus en plus facilité jusqu’au mariage dénaturé avec le « mariage pour tous ». Maintenant, il s’agit simplement de l’alliance temporaire de deux (ou plus bientôt ?) individus, ce n’est plus fonder une famille avec toutes les conséquences que cela entraine. Il en est de même – et cela va ensemble – du respect de la vie : de l’avortement autorisé exceptionnellement mais restant un acte grave (loi « Veil ») au « droit à l’avortement » et de plus en plus tard ! Cela revient à donner, comme dans les peuples barbares, le droit de vie et de mort sur les enfants. Et l’on va faire de même pour les malades – ou supposés malades ? – et nos anciens. Tout ceci aurait été impensable il y a 50 ans !

Et l’Europe ? Avez-vous vu comment, petit à petit, nous en sommes venus à dissoudre notre pays dans un ensemble supra national dans lequel le gouvernement français a de moins en moins de chose à dire de manière indépendante ? Après quelques essais entre les deux guerres mondiales (déjà des rapprochements et des « accords » franco-allemands » !), il y eut d’abord la CECA (Communauté Européenne du charbon et de l’acier), première « réussite » : depuis, il n’y a plus de charbon et d’acier européen (les dernières aciéries sur notre continent sont indiennes ou chinoises !). Ensuite, l’Euratom puis le traité de Rome jusqu’à Schengen, Maastricht et le scandaleux traité de Lisbonne…. Petit à petit la France perd de son indépendance, n’a plus les moyens d’agir. Il y eut un seul échec : la Communauté Européenne de Défense qui échoua en 1954. C’était trop tôt. Mais Macron y revient aujourd’hui et, pour être plus sûr d’y arriver, il sacrifie l’industrie d’armement française. Soyons juste, il ne fait que poursuivre l’action de ses prédécesseurs.

Nous pourrions dire que tout est fichu, que la « grenouille » est maintenant pratiquement cuite. Qu’il n’y a plus rien à faire. Seulement, les Français ne sont pas des grenouilles. Ils peuvent réagir. Ils ont commencé à le faire. A nous de les encourager. Le pouvoir macronnien voit d’ailleurs le danger. Raison pour laquelle il a décidé d’essayer, dans ce nouveau quinquennat, d’en finir avec la France, son histoire, sa culture, son indépendance. C’est en particulier pourquoi il a nommé au ministère de l’éducation l’extrémiste Pap Ndiaye avec mission d’effacer la France dans son domaine. De même pour les nouvelles ministres de la culture, de la « santé »… Il est à craindre que Michel Onfray avait bien raison quand il disait qu’une fois réélu, Macron « allait de déchainer » !

Bien entendu – mais ne nous faisons pas l’illusion – il y a les élections législatives. Il serait bien que le pouvoir n’ait pas la majorité et que l’extrême gauche mélanchoniste n’ait pas trop d’élus. En gros, il serait souhaitable qu’il y ait un maximum de députés « nationaux » mais sans un accord que le Rassemblement National ne veut pas, cela est peu probable ! Allez, pour la forme, je me lance pour vous donner 3 noms de candidats près de chez moi : Thibaut Bazin, d’abord, député sortant du Lunévillois qui a fait du bon travail. Il serait souhaitable qu’il soit réélu. Et puis, un jeune plein d’avenir : Anselme Boussuge sur la 2ème circonscription de Meurthe et Moselle et Patricia Melet sur la 1ère. Cela n’engage que moi !

Cependant, le plus important est de s’engager pour combattre pour sauver ce qui peut l’être de notre France en attendant que l’héritier, notre Roi Jean, ne la prenne en main.

Il y a de l’espoir, en France avec toute cette jeunesse qui se lève pour la France et aussi dans le monde entier : voyons aux Etats Unis la remise en cause du scandaleux « droit à l’avortement » par la Cour Suprême, en espérant qu’elle aille jusqu’au bout ! N’oublions pas – et rappelons-le à nos « démocrates » – que le premier des « droits de l’homme » est le droit à la vie qui est de moins en moins respecté ! C’est une évolution importante aux USA et, souvent – pour le mal généralement mais aussi pour le bien – nous « suivons » ce qui se passe là bas !

Les dernières élections présidentielles, la vie de notre monde politique, montrent que nous assistons à une décomposition totale de la « caste dirigeante » et cela ne va pas s’arranger avec la crise économique qui arrive. Nous ne sommes pas prêts à y faire face avec notre énorme déficit et celui, peut-être plus grave, de notre commerce extérieur.

Travaillons à royaliser le pays. Notre mouvement est en pleine expansion, faisons le encore progresser pour que Vive la France ! Une des premières choses est d’adhérer puis de militer au mouvement, vous trouverez dans ce numéro un bulletin d’adhésion à nous retourner au plus vite !