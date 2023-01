La chronique de Philippe SCHNEIDER

En république, la France n’a jamais eu de politique étrangère

Au moment où j’écris cet article, l’année 2022 s’achève. Ce fut une année terrible pour la France et en partie pour le monde. En partie seulement pour le monde car beaucoup de pays se sortent plutôt bien de cette année. Je pense à ceux qui ont vu leur progression augmenter comme le Viet Nam, l’Inde, plusieurs pays africains, surtout dans la partie francophone… Et puis, beaucoup profite de la crise internationale actuelle provoquée par la guerre en Ukraine pour tenter de se détacher des soumissions qui les bloquaient. Je pense en particulier à la toute puissance du dollar qui se voit de plus en plus mise en cause. De plus en plus de pays passent des accords commerciaux libellés dans leurs propres devises. C’est le grand danger pour les Etats Unis qui ne pourront plus s’imposer partout. Il ne lui restera que sa puissance militaire qui est grande mais pas illimitée. Le grand danger serait une « fuite en avant » militaire des USA. Il faut bien constater que la domination de « l’occident » appelé frauduleusement par les médias « communauté internationale » est « en perte de vitesse ». Nous le voyons bien lorsque la majorité des pays du monde, s’ils condamnent généralement l’attaque russe, refusent de prendre des sanctions et continuent ou même augmentent leurs relations avec ce pays. C’est peut-être un point qui peut laisser espérer une amélioration de l’état du monde dans les années avenirs si nous sommes optimistes car il peut aussi y avoir des effets contraires. C’est là qu’une France indépendante – ce qu’elle n’est plus – aurait un rôle à jouer. Mais en république, la France n’a jamais eu de politique étrangère sérieuse, se contentant généralement, comme aujourd’hui, d’être à la remorque d’un autre pays. De là viennent les invasions, les désastres, les guerres non voulues, etc.

La France, au contraire, a passé une année terrible et, si l’on suit les objectifs de nos dirigeants, 2023 sera pire. Notre gouvernement semble décider à courte vue, se contentant de répondre au coup par coup aux problèmes graves qui se posent, sans en chercher les causes. C’est pourtant en les cherchant et en agissant sur elles qu’il faudrait agir. Il est vrai que certaines viennent de loin comme pour l’électricité. Ne plus construire de nouvelles centrales – sauf Flamanville – et prévoir de les fermer, donc ne plus les entretenir, cela a des conséquences. S’enfermer dans un stupide marché européen de l’électricité aussi. Nous en voyons aujourd’hui les conséquences désastreuses pour les Français. Devant toutes les catastrophes qui arrivent dans tous les domaines : santé, énergies, agriculture, industrie, éducation, sécurité, défense nationale… le gouvernement ne décide rien sinon, à très court terme, « faire des chèques », ce qui augmente encore nos déficits !

Nous voyons bien là deux des principaux défauts de notre régime : manque de vue à long terme, et soumission à court terme à des groupes de pressions étrangers ou nationaux. Quand ils ne voient pas de solution, il nous est répondu que « grâce à l’Europe » et le « couple franco-allemand » – qui n’a jamais existé que dans l’esprit malade des dirigeants français ! – tout va se régler… bientôt ! Cela fait bien 50 ans que l’on nous dit cela et la situation s’aggrave toujours plus.

Aujourd’hui, nous arrivons à un point de rupture. Nous le voyons dans tous les domaines et comme Macron ne sait pas quoi faire, il tente de faire semblant d’agir sur le plan international – sans aucun succès – pour tenter de détourner l’attention. Arriverons-nous à passer l’année 2023 sans une crise grave ?

De quoi souffre la France ? D’abord et surtout d’une administration tentaculaire qui paralyse toutes les activités et coûte extrêmement cher. C’est le cas dans le domaine de la santé où médecins et hôpitaux croulent sous les obligations administratives. En moyenne, cela nécessite en nombre de personnes et en coût environ 50 % de plus que dans les pays comparables. C’est la même chose dans l’Education, l’administration du pays, etc. Cela vient du fait que l’Etat veut tout réglementer pour montrer sa présence au « citoyen-électeur ». Cela existe depuis la funeste 1ère république et cela ne fait que s’accentuer. C’est la principale source d’économie à étudier et cela ne peut se faire qu’en rendant leurs libertés aux Français dans les communes, les provinces, les familles, les professions… Les déficits disparaîtraient et il pourrait être donné des moyens nécessaires à l’Etat pour jouer son véritable rôle (Justice, Affaires étrangères, Défense Nationale…).

Pour mener toute cette politique salutaire, il faut aussi – d’abord – que la France retrouve son indépendance territoriale et monétaire. Donc, quitter cette Union Européenne qui nous sclérose. Peut-on le faire ? Oui, et ce serait un exemple salutaire pour tous les autres pays européens avec qui nous pourrions ensuite passer des accords sérieux.

Comment le faire dans notre régime alors même que tous les partis ou presque vont dans le même sens « européo mondialiste ». Même ceux que l’on stigmatise comme « populistes » vont maintenant dans le même sens, n’osant plus contester l’Union Européenne sauf à la marge, et encore ! Ceci parce que les partis ne sont pas indépendants, ne peuvent dire ce qu’ils pensent vraiment, prisonniers d’une certaine « pensée unique ». Combien d’hommes politiques s’en rendent compte et le disent… en privé !

Il manque à la France un arbitre suprême à la tête de l’Etat qui sache rendre aux Français leurs libertés tout en ayant une politique indépendante et une vue à long terme dans les domaines strictement régaliens. Nous avons eu pendant de nombreux siècles en France ce chef de l’Etat. C’était notre Roi. Vivement qu’il vienne reprendre sa place à la tête de notre beau pays pour qu’il retrouve force, puissance et rendre leurs libertés aux Français ! Chacun de nous doit y travailler !

En attendant je vous souhaite pour vous et vos familles une bonne et heureuse année 2023.