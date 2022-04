Macron Président ou la victoire de l’eau tiède

Par Roxanne

Nous avons reçu ce billet d’une jeune militante, rédactrice au journal « l’insurgé » qui revient sur la reconduction malencontreuse du président sortant, non sorti et dont le seul talent jusqu’à présent est de garder le pouvoir. Il pourra à son aise, pendant cinq ans, continuer de réduire la France, l’héritage capétien, à une province secondaire de l’Europe cosmopolite. Ce que ni l’empire Austro-Hongrois, ni l’empire Britannique, ni aucun empire fut-il d’outre Atlantique n’ont réussi à faire, lui l’aura accompli. (AF)

Ainsi les Français se sont-ils exprimés dimanche soir, choisissant de renouveler le mandat de celui qui n’aura eu de cesse, de les humilier, les insulter, les mépriser.

L’annonce des résultats, bien que trop attendus, n’a pas manqué malgré tout, de nous piquer le cœur.

Certes, nous ne sommes déjà que trop convaincus de la stérilité de notre système électoral pour la démontrer par une énième analyse. Nos lecteurs sont avertis, et ils ne seront pas passes non plus à côté de l’immense campagne de propagande antifasciste , d’une malhonnête inouïe et d’un cynisme rare, qu’à subit le camps national.

Mais, enfin, on avait dit tout sauf lui ! Une chèvre, Casimir, qu’importe !

Pauvre France, ne pouvons-nous nous empêcher de penser, que ne te font pas subir tes enfants !

Ainsi en est-il. Les français ont choisis de remettre le destin fragile de notre vieille patrie mourante entre les mains scélérates d’Emmanuel Macron, l’abandonnant à un funeste destin , comme leurs grands parents dans la piaule humide d’un EPADH. Mais quels français ?

Et bien, il y a, d’abord , le socle électoral d’EM. Et c’est bien celui du personnage, non du parti fantoche, qui n’est qu’un prétexte, une structure administrative sans doctrine et sans ligne, sans contours ou convictions. Ces septuagénaires et octogénaires increvables et hypocondriaques n’ont cherché qu’à sauver leur retraite , dont Macron leur a promis la fin en l’absence de réforme. Nous avons été confinés pour sauver cette génération qui, non contente d’avoir détruit notre société dans sa folle jeunesse, semble avoir jure de la parasiter jusqu’à la mort.

Il y a également des plus jeunes, et vous le savez, les électeurs de « gauche ». Le spectacle de la soirée électorale seul illustre et clarifie les motivations de ces électeurs. Pas de discours politique au champs de Mars, mais une fête . Pas d’idées, de solutions. Pourquoi s’encombrer de politique en effet, alors que seuls comptent l’instant et l’émotion ? L’ignorance et la bêtise suffisent à motiver ces pantins qu’anime l’agitation de la menace brune . Ils sont étrangers à toute culture politique. Les imbéciles sont sûrement intimement persuadés d’avoir écarté un potentiel dictateur. Peut on leur en vouloir ? C’est malgré eux qu’ils sont manipulés pour alimenter la perversité républicaine. EM ne tient que sur ce manque abyssal d’instruction.

Enfin, le bloc du traître Mélenchon, qui ne s’est privé d’oser exprimer sa sincère oraison funeste à la classe qu’il a sacrifié sur l’hôtel de l’idéologie. Suivi par tous les représentants de gauche qui jurent dès lors de combattre sur tous les fronts. Mais ils se sont corrompus, et portent sur leurs épaules la responsabilité des années à venir.

La gauche a précipité son agonie, à jamais décrédibilisée dans sa prétention à incarner l’opposition. La droite n’est plus que le paillasson endetté de la Macronie, et le socle électoral de cette troisième ne passera pas l’hiver prochain.

Le système est déjà mort, son effondrement n’est qu’une question de temps et la France, elle, lui survivra.