Alors que la pré­si­den­tielle fran­çaise devrait voir s’affronter pro­gres­sistes et conser­va­teurs dans quelques jours, Chris­tophe Bou­tin, Fré­dé­ric Rou­villois et Oli­vier Dard publient leur Dic­tion­naire du pro­gres­sisme, réjouis­sant recueil d’idées poli­tiques sur ce cou­rant poli­tique impi­toyable qui pour­rait noyer l’ancien monde.

Un car­ré rouge, des titres blancs et de la somp­tueuse police : les édi­tions du Cerf nous offrent avec le Dic­tion­naire du pro­gres­sisme un nou­veau cata­logue de concepts.

Troi­sième et der­nier opus d’une série, il suit le Dic­tion­naire du popu­lisme et le Dic­tion­naire du conser­va­tisme, déjà diri­gés par les uni­ver­si­taires Chris­tophe Bou­tin, Fré­dé­ric Rou­villois et Oli­vier Dard. On retrouve des noms connus comme Remi Brague, Sté­phane Cour­tois, Michel Maf­fe­so­li, Pierre Manent, Pierre-André Taguieff ou Arnaud Teys­sier. Plu­sieurs dizaines de contri­bu­teurs et plu­sieurs cen­taines d’entrées nous sont offertes, pour une varié­té de thèmes poli­tiques, juri­diques, phi­lo­so­phiques, lit­té­raires, patri­mo­niaux et par­fois même badins par les­quels les ini­tia­teurs du pro­jet ont vou­lu don­ner un peu de chair à leur his­toire des idées politiques.

