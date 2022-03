La déci­sion du Maroc de ne pas par­ti­ci­per au vote d’une réso­lu­tion à l’Assemblée Géné­rale de l’ONU sur le conflit entre la Rus­sie et l’Ukraine est “un acte majeur” qui démontre “la finesse” de la diplo­ma­tie maro­caine, affirme Charles Saint-Prot, Direc­teur géné­ral de l’Observatoire d’études géo­po­li­tiques, un centre de recherche en géo­po­li­tique et en rela­tions inter­na­tio­nales, basé à Paris.

“La non par­ti­ci­pa­tion du Maroc à ce vote est un acte majeur qui démontre la finesse de la diplo­ma­tie maro­caine” sou­ligne M. Saint-Prot dans une décla­ra­tion à la MAP.

Selon lui, “cette posi­tion rap­pelle une autre posi­tion du Royaume lors des ten­sions entre le Qatar, l’Arabie Saou­dite et les Émi­rats Arabes Unis, le Maroc ayant déci­dé alors de pré­ser­ver ses rela­tions avec Doha. Les déve­lop­pe­ments ont don­né rai­son à Rabat sur­tout après la récon­ci­lia­tion entre les trois pays du Golfe”.

Rap­pe­lant le com­mu­ni­qué de la diplo­ma­tie maro­caine appe­lant à la pour­suite et à l’intensification du dia­logue et de la négo­cia­tion entre les par­ties pour mettre fin au conflit Rus­sie-Ukraine, l’expert en géo­po­li­tique estime qu’ “il ne fait pas de doute qu’il fau­dra un jour négo­cier (…). Ce jour-là on aura besoin de ceux qui ont choi­si la neu­tra­li­té posi­tive et pas ceux qui ont pris l’option de s’aligner aveuglément”.

