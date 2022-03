Sur Ale­teia, plate-forme catho­lique s’il en est, le père Viva­rès, curé de Saint-Paul-Saint-Louis, paroisse située dans le Marais à Paris, revient sur ce qu’il appelle « la mani­pu­la­tion des faits » après la vidéo d’un jeune idiot qui avait twer­ké en tenue légère dans une cha­pelle de son église. Ben­ja­min Ledig (c’est le nom du « dan­seur ») avait publié son « exploit » le 16 février der­nier sur Tik­Tok, puis recom­men­cé trois jours plus tard pour s’assurer que la pro­vo­ca­tion avait bien été per­çue comme telle. Non content de scan­da­li­ser les catho­liques sur la Toile avec le fort reten­tis­se­ment média­tique que l’on sait (30 mil­lions de vue pour cette vidéo ini­tia­le­ment publiée sur le plate-forme Tik­Tok), il s’est par ailleurs vu offrir une tri­bune de choix dans l’émission de Cyril Hanou­na pour crier à l’homophobie (moti­va­tion sur laquelle il est reve­nu ensuite, avouant son men­songe en direct à la télé) et au droit de blasphémer.

