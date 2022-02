Par Gérard Leclerc

Le son­dage que Le Figa­ro a publié sur le cli­mat poli­tique qui règne en France à l’heure de la pré­si­den­tielle, est sans doute plein d’enseignements, même si l’on peine sou­vent à iden­ti­fier les appé­tences des citoyens à cer­tains égards contra­dic­toires. L’inquiétude semble sou­vent domi­ner sur des sujets aus­si sen­sibles que l’immigration. Mais on peut rete­nir aus­si que 75 % des per­sonnes inter­ro­gées estiment que notre pays a per­du « sa bous­sole morale ». Der­rière la gra­vi­té d’une telle affir­ma­tion on s’interroge sur son conte­nu véri­table, et lorsqu’on fait appel aux valeurs incer­taines de la socié­té, on est ren­voyé au flou que revêt ce terme de « valeur ».

Divers indices indiquent qu’on est sen­sible à la néces­si­té de l’autorité. Une par­tie non négli­geable de l’électorat ne craint pas de faire appel à l’armée pour diri­ger le pays. Autre indice : 47 % des per­sonnes inter­ro­gées se déclarent favo­rable au réta­blis­se­ment de la peine de mort. C’est donc que le débat sur le sujet est loin d’être dépas­sé. Pour­tant Robert Badin­ter, garde des Sceaux de Fran­çois Mit­ter­rand, n’avait-il pas rem­por­té une écla­tante vic­toire morale, en met­tant fin au régime de la peine capi­tale ? Il est vrai qu’à l’époque, il s’était fron­ta­le­ment oppo­sé à une opi­nion plus que rétive. Mais on aurait pu pen­ser que quelques qua­rante ans plus tard, l’opinion avait été pro­gres­si­ve­ment conquise à ce que beau­coup consi­dèrent comme une véri­table avan­cée civilisationnelle.

